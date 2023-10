Chivas: Gilberto Sepúlveda y Ronaldo Cisneros están en el once ideal de la Jornada 13 de Liga MX

Después de pasar una mala racha de seis partidos consecutivos sin ganar, el Club Deportivo Guadalajara se llevó el Clásico Tapatío y con ello el equipo de Veljko Paunović dio señales de vida para lo que se ha vuelto dos victorias consecutivas que regresaron al rebaño a los primeros lugares del Apertura 2023 de la Liga MX, y aún tienen intenciones de subir más en la tabla general, con la mirada puesta en la Liguilla de este torneo.

Una vez ganado el Clásico Tapatío y pasado la fecha FIFA de octubre, el Guadalajara regresó a la acción contra el Club Puebla en la Jornada 13 del Apertura 2023 de la Liga MX, partido que ganaron por marcador de 2-0, gracias a las anotaciones de Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Ronaldo Cisneros, quienes marcaron el camino del triunfo a la escuadra rojiblanca para sumar tres puntos más en su casillero.

Un triunfo más que necesario para dejar en claro que lo ocurrido en el Clásico Tapatío no había sido producto de la casualidad, sino que el equipo rojiblanco se ha repuesto de los malos episodios que han pasado y ahora han cambiado el chip de cara a ser un contendiente al título de la Liga MX, o por lo menos un rival que no dará su brazo a torcer de manera tan sencilla ante los equipos que están por encima de ellos en la tabla general.

Así, el equipo de Veljko Paunović encadenó dos triunfos seguidos en Liga MX, como no lo hacía desde la Jornada 1 y Jornada 2 que derrotaron al Club León por 2-1 y al Atlético de San Luis por 3-1. El triunfo del Guadalajara sobre el Puebla no pasó desapercibido para la propia liga, que decidió reconocer la actuación individual de dos jugadores rojiblancos a los que incluyó en su once ideal de la decimotercera jornada del Apertura 2023.

Gilberto Sepúlveda y Ronaldo Cisneros en el once ideal de la Jornada 13

Remate de Ronaldo Cisneros para hacer el 2-0 a favor de Chivas (Imago 7)

Como uno de los tres defensas del once de la jornada 13 del Apertura 2023, la Liga MX eligió a Gilberto Sepúlveda, en reconocimiento a su partido contra el Puebla en el que realizó 5 despejes, interceptó el juego rival en una ocasión y robó el balón en una más. Además de ganar 3 de 7 duelos. Números que, para la propia liga, son suficientes para estar entre los mejores de una jornada entera de diez partidos.

Como el delantero de los mejores de la decimotercera fecha del Apertura 2023, la Liga MX eligió a Ronaldo Cisneros, delantero del Guadalajara que entró de cambio y marcó el que para muchos es el mejor gol de todo el torneo, gracias a una espectacular chilena dentro del área para sentenciar el triunfo a favor de los rojiblancos, y así, sumar tres puntos valiosos.

Su actuación individual estuvo marcada por ese gran gol, en su único tiro a portería. Apenas tocó el balón en 12 ocasiones, completó cinco pases, y ganó 1 de 4 duelos en los que disputó la pelota. Estos fueron los números del atacante rojiblanco para estar en el once ideal de la Jornada 13 del Apertura 2023.

Estos dos jugadores del Guadalajara fueron destacados entre los mejores de la fecha para la Liga MX, gracias al buen triunfo de los rojiblancos sobre La Franja. Aunque no fuera el mejor partido para los de Veljko Paunović, triunfaron en cancha ajena.

¿Cuál es el próximo partido de Chivas en Liga MX?

Víctor Guzmán celebrando su gol a Tigres en la final del Clausura 2023 (Getty Images)

El próximo sábado 28 de octubre de 2023, el Guadalajara regresará al Estadio Jalisco, la que fuera su casa durante años, para enfrentarse al Club Tigres como parte de la Jornada 13 del Apertura 2023 de la Liga MX, en lo que se puede considerar un duelo directo por el subliderato del torneo. Los Felinos están solo 4 puntos por encima de ellos, y si el Rebaño triunfa, la diferencia caerá a solo 1 punto, con tres partidos por delante todavía.