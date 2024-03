Chivas no está lejos del desastre en el Clausura 2024: Y con Pauno fueron subcampeones

El Club Guadalajara no ha logrado colocarse en la parte alta de la tabla general como se esperaba bajo el mando de Fernando Gago, además de que contra clubes punteros han terminado con un saldo negativo, ya que solamente le han ganado a Toluca, luego del empate sin goles frente al América en la Jornada 12 del Clausura 2024.

Las Chivas están lejos de pelear por el superliderato de la competencia al sumar 16 unidades producto de cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro descalabros, a 12 unidades del Monterrey que está en la primera plaza de la competencia y a nueve de las Águilas que son el sublíderes.

En este sentido, el Rebaño Sagrado tampoco tiene en puerta un calendario sencillo, ya que el 30 de marzo, cuando se retome la campaña después de la Fecha FIFA, visitarán a Monterrey en el Gigante de Acero, después recibirán a Puebla y en la Jornada 15 van a Pachuca.

Vislumbran un desastre para Chivas en el Clausura 2024

Es un hecho que Guadalajara ha sembrado más dudas que respuestas en lo que va de la campaña, pues los altibajos que han conseguido con Fernando Gago están muy lejos de los picos de rendimiento que habían mostrado con Veljko Paunović, quien fue multicriticado en diversas ocasiones, pero llegó hasta la Final del Clausura 2023, algo que por el momento se ve prácticamente imposible con el entrenador argentino.

Chivas va contra Monterrey en la Fecha 13 el 30 de marzo. Foto: Imago7/Oscar Meza

“Es evidente que Atlas está muy lejos de lo que separaba, pero también Chivas. Chivas se metió a zona de Play-In por la goleada de Pumas, si no estaría fuera. El rojinegro ha sido un desastre, pero Guadalajara no está lejos. Este equipo que fue subcampeón con Pauno hoy está en la posición 10, me parece muy lejos de lo que pretende Guadalajara”, fue parte de lo que comentó David Medrano en Super Gol de Radiograma Jalisco.

No sorprende que Alexis Vega no haya rendido en Chivas

En cuanto al buen momento que atreviesa Alexis Vega con Toluca, el comunicador indicó que la presión que se respira en el Rebaño es la clave por la que nunca pudo explotar sus cualidades: “Hay jugadores que no pueden lidiar con la presión, el mismo Chicote. En Guadalajara hay que sabefr manejar la presión y no todos la saben manejar”.