Fernando Gago, director técnico de las Chivas de Guadalajara, conversó de forma exclusiva con algunos medios tras su presentación oficial. El argentino asume el mando del banquillo rojiblanco de cara al Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. La posibilidad de una reunión entre exfiguras del Real Madrid con el delantero Javier Hernández Balcázar se mantiene latente en este mercado de pases. Pero el nuevo Pastor del Rebaño sorprendió al negarse de plano a platicar sobre esta probabilidad ¿Por qué?

El plantel del primer equipo del Rebaño Sagrado reportó este jueves a las instalaciones de la clínica Medyarthros, para iniciar la agenda de pretemporada. La nómina rojiblanca cumplió con la primera parte de pruebas físicas y exámenes médicos. El viernes se presentarán en Verde Valle para reunirse con el nuevo cuerpo técnico, liderado por Gago y realizar una ligera sesión trabajo físico.

El nombre de Fernando Gago comenzó a sonar con fuerza la pasada semana en la Perla de Occidente. Los medios locales lo colocaron de inmediato como el sucesor de Veljko Paunovic tras su intempestiva renuncia. Gago confirmó su destino el domingo y el miércoles ya fue presentado de manera oficial como nuevo Pastor de Rebaño. Minutos más tarde, sostuvo una amena entrevista con el periodista Erick López para la cadena TUDN desde el vestidor rojiblanco en el Estadio Akron.

“¿Qué representa que tu primera experiencia fuera de Argentina sea en Chivas?” Le consultó el comunicador a Fernando Gago. Su respuesta fue muy acorde: “Algo muy importante, a nivel de lo que significa la institución. Estar en una institución tan grande, con el respeto que eso merece y también por la forma que tengo de trabajar. De la forma de manejarme que tuve siempre en el futbol, creo se me da, lo entiendo. He jugado en equipos grandes, he dirigido equipos grandes; entonces, también la responsabilidad la entiendo y la llevo de esa forma“.

Fernando Gago fue presentado el miércoles en el Estadio Akron (Chivas)

La negativa de Fernando Gago a hablar de Chicharito Hernández

Erick López, durante el extracto presentado en el programa Línea de 4 que transmite TUDN, se aventuró a preguntar sobre Chicharito Hernández. El canterano rojiblanco y exdelantero del Real Madrid forma parte del interés de Fernando Hierro para reforzar el plantel para este Clausura 2024. Pero a Fernando Gago no le pareció tan acorde la consulta y se negó de plano a platicar sobre Hernández Balcázar ¿Por qué?

El nuevo entrenador de las Chivas advirtió, sin entrar en polémica, que: “No me parece correspondiente, vuelvo a repetirlo“. Argumentó que su negativa se debe a evitar “hablar de temas individuales, cuando todavía no me presenté con la plantilla“. Gago, para intentar bajar un poco la guardia, reconoció que “nadie discute la calidad del jugador. Es un jugador que ha jugado en grandísimos clubes, pero no es momento de hablar de eso“.

Con el tema de Chicharito descartado por Gago, el periodista de TUDN pasó a otro plano y le consultó: “¿cómo es el futbol que pretende en la cancha?“. A lo que el nuevo timonel del Guadalajara refirió que “vamos a intentar de ser un equipo que tenga protagonismo. Creo que cuanto más tiempo tengamos el balón al rival le va a costar poder generar situaciones. De tratar de dominar, de tener una intensidad, de tener esa sensación de ser un equipo que sea difícil enfrentarnos, desde lo físico, desde la agresividad, desde lo futbolístico. Creo que serían los objetivos que uno se plantea previo a un arranque. Después, trabajaremos para ir mejorando las cosas buenas y también, corrigiendo los errores“.

Fernando Gago comulga con la idea que dejó Paunovic

El noveno director técnico argentino en la historia del Guadalajara coincidió que dará continuidad con el proyecto que inició Veljko Paunovic, junto a Hierro. Al ser preguntado al respecto, afirmó que “sí. Sí, por la línea de juego que nosotros vamos a pretender, que nosotros vamos a intentar bajarle la idea al futbolista. Que la entienda, que se sienta a gusto también. Creo que es más fácil, cuando el equipo tiene una intensidad de entrenamiento, cuando tenga una intensidad de partido y todo eso, lo vamos a ir logrando en el día a día“.

Gago, en cuanto a la particularidad de Chivas que juega solo con mexicanos, resaltó a TUDN: “Ese sentido de pertenencia. Creo que ese sentido de pertenencia que te genera de tener sólo mexicanos. Ese sentido de pertenencia de apostar también por jóvenes. De tratar de generar ese vínculo también con la afición, de tener esa dinámica diaria que la vamos a traer en contra en los partidos y también eso. Creo que es algo lindo en el aspecto de poder trabajar“.