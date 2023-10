Chivas: ¿Qué pasa con Teun Wilke y por qué no juega con el Tapatío?

Las Chivas de Guadalajara no tuvieron demasiada actividad en el último mercado de pases, para el cual llegaron solamente Óscar Whalley, Ricardo Marín y Érick Gutiérrez. La afición reclamó la contratación de un centrodelantero, pero tras negociar durante varias semanas con Alan Pulido, este finamente optó por continuar en la MLS. De último momento, el Rebaño sí que fichó a un atacante, pero lo hizo para el Tapatío: se trata de Teun Wilke.

El centrodelantero de gran físico regresó a México tras su paso por Europa, donde no terminó de consolidarse en el primer equipo. Por eso, la intención de Fernando Hierro y compañía fue ficharlo para el Tapatío y que Teun Wilke pueda sumar rodaje allí, para luego, según su rendimiento, evaluar si lo promovían al primer equipo. El atacante también estuvo en carpeta del América, pero finalmente aceptó el interés del Rebaño y se sumó al Filial que dirige Arturo Ortega.

Teun Wilke ha jugado muy poco desde que llegó al Tapatío

No obstante, la adaptación parece estar costándole más de lo esperado a Teun Wilke. O al menos, eso puede interpretarse visto el poco protagonismo del que gozó en las últimas semanas. Tras su fichaje, Wilke jugó por primera vez algunos minutos con el Tapatío el pasado 25 de septiembre, en el empate por 2-2 ante Tepatitlán. Más tarde, se quedó en la banca en dos encuentros posterior que el Filial no pudo ganar, hasta que por fin volvió a ver minutos en la caída por 2-4 ante Leones Negros. Allí, ingresó los últimos 20 minutos pero no logró cambiar el curso del encuentro.

Sin embargo, también puede suceder que los pocos minutos de Wilke no se deban a una falta de adaptación, sino simplemente a la competencia existente. De momento, Arturo Ortega ha jugado con un solo delantero y en los últimos encuentros ha alternado entre Luis Puente y Tepa González, quienes ya vienen teniendo actividad con el Tapatío desde el último semestre. Incluso, Tepa fue importante para los recientes éxitos del equipo, por lo que todo apunta a que Teun Wilke deberá esperar con paciencia por su oportunidad.

Tapatío pasa un mal momento en el Apertura 2023

Al mismo tiempo, puede que el mal momento que atraviesa el Tapatío también haga que el entrenador busque nuevas alternativas y recurra finalmente a Teun Wilke. Y es que el elenco rojiblanco lleva cinco encuentros sin conocer la victoria, con tres empates y dos derrotas consecutivas en condición de local. Los dirigidos por Arturo Ortega marchan en el 10° lugar pero podrían caer más posiciones y quedar fuera del acceso al Repechaje, ya que disputaron dos encuentros más que la mayoría de sus rivales. La oportunidad de levantar cabeza será recién el próximo 2 de noviembre, como local ante Dorados de Sinaloa, donde veremos si finalmente Wilke puede jugar por primera vez como titular con el Tapatío o todavía sigue ocupando un lugar en el banquillo.