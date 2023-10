Destapan la verdadera razón por la que Roberto Alvarado no fue convocado a la Selección Mexicana

Las Chivas de Guadalajara viven una semana de mucha mayor tranquilidad después de su sólida victoria en el Clásico Tapatío frente al Atlas, por un marcador de 4-1. El Rebaño venía de días muy intensos por la indisciplina en el plantel, los seis encuentros sin conocer el triunfo y, además, lo que parecía ser una salida casi cantada de su entrenador, Veljko Paunovic. Ahora, lo que toca es enfocarse en el Clásico Nacional de este domingo, ante América en Estados Unidos; luego sí, será el turno de retomar la actividad oficial con el compromiso ante Puebla.

Chivas no vera entonces actividad oficial a raíz del parate por Fecha FIFA, en el cual la Selección Mexicana se enfrentará primero a Ghana y después a Alemania. En dichos encuentros, no habrá presencia rojiblanca, ya que ningún jugador recibió el llamado del entrenador Jaime Lozano. La ausencia que más hizo ruido fue la de Roberto Alvarado, mediocampista ofensivo que atraviesa un gran momento con la playera de Rebaño. En cambio, Alexis Vega, otro que suele ser convocado, fue descartado a raíz de la indisciplina que le costó ser separado del plantel profesional. Gilberto Sepúlveda y Chiquete Orozco, este último por lesión, tampoco recibieron el llamado.

En cuanto a la ausencia del Piojo Alvarado, en primer lugar se dijo que su baja en la nómina del Tri se debía a una cuestión consensuada, pues el futbolista había manifestado su voluntad de quedarse en Chivas para trabajar en busca de dejar atrás el mal momento del equipo. Sin embargo, el periodista David Medrano develó en su columna para Récord que el motivo fue otro, aunque sí estuvo al parecer consensuado con el Jimmy Lozano.

Piojo Alvarado pidió descanso con antelación

Según explicó David Medrano, el Piojo Alvarado había pedido con antelación un descanso de una semana a sabiendas de que no habría actividad oficial con la Selección Mexicana. El mediocampista jugó ante Atlas y el domingo viajó a Los Ángeles junto a su familia. “Por ello no trabajó con el equipo martes, miércoles y jueves, y hasta hoy se reintegra. Se sabe que el cuerpo técnico de la Selección conoció de este permiso y por ello decidieron no llamarlo para esta convocatoria”, explicó el periodista en su columna para Récord.

Roberto Alvarado viene siendo la gran figura de Chivas (Imago7)

Cabe destacar, el Piojo Alvarado fue uno de los elementos de la Liga MX que estuvo en la delegación mexicana que conquistó la Copa Oro, pese a que no vio demasiada actividad. A su regreso, el hábil zurdo se reincorporó rápido a la dinámica del Rebaño, donde ha estado presente en cada encuentro, siendo una pieza fundamental en los planes de Veljko Paunovic.

La gran figura de Chivas

El Piojo Alvarado parece ya haberse metido a la afición rojiblanca en el bolsillo, gracias a sus buenas actuaciones. Así como la rompió ante Atlas, el futbolista viene de regalar grandes encuentros, incluso cuando el resto de sus compañeros no lo acompañó demasiado, el Piojo siempre mostró determinación, habilidad y mucha entrega para que Chivas pueda dejar atrás su mal momento en el Apertura 2023. Tan alto fue su rendimiento que varios aficionados han pedido incluso que se convierta en el nuevo capitán del equipo.