Víctor Guzmán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, se quedó en la banca de suplentes del entrenador Veljko Paunovic en el Clásico Nacional. Una decisión que fue duramente cuestionada por la afición rojiblanca durante todo el fin de semana. Un reporte confirmó el motivo de la ausencia del estelar tapatío en la derrota 4-0 ante América en el Estadio Azteca.

El Rebaño Sagrado volvió en silencio, para reportar a Verde Valle y empezar a preparar su siguiente compromiso. Los tapatíos reciben a Pachuca en el Estadio Akron, en el marco de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El director deportivo, Fernando Hierro, tiene programada una conferencia de prensa la tarde este lunes para enviar un mensaje a los chivahermanos.

El Guadalajara encadenó su tercera derrota del Apertura 2023, para caer a la sexta posición de la tabla y estancado en 13 puntos. Los tapatíos, pese a todo, se mantuvieron a tres unidades del líder del torneo: Atlético de San Luis. Necesitarán hilar victorias (Pachuca, Mazatlán y Toluca) para llegar con todo al Clásico Tapatío en la Jornada 12.

El periodista Alex Ramírez, corresponsal de TV Azteca en Jalisco, adelantó que “varios jugadores de Chivas se van a pronunciar en sus cuentas de redes sociales respecto al paso de Chivas, dando panorama de la situación“. El primero de ellos, para sorpresa de muchos, fue Jesús Orozco Chiquete con una rotunda frase.

El motivo de Paunovic para la ausencia de Víctor Guzmán

El reportero de TV Azteca Jalisco reveló en su cuenta personal de X el motivo del entrenador Veljko Paunovic para no darle minutos a Víctor Guzmán. El volante se quedó en el banco de suplentes, durante el Clásico Nacional en el Estadio Azteca. Alex Ramírez advirtió que “Pocho Guzmán no jugó, porque físicamente no está todavía al cien. Esto es importante aclararlo por varios temas y versiones que han surgido en torno a (supuestos problemas en el vestidor)“.