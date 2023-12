Fernando Gago, entrenador de las Chivas de Guadalajara, platicó el miércoles con varios medios tras su presentación oficial en el Estadio Akron. El argentino asumió el control del banquillo tapatío con miras al Torneo Clausura 2024, que inicia la segunda semana de enero. El nuevo Pastor del Rebaño cuestionado por su esperado desconocimiento de la Liga MX, sorprendió al analizar así al futbol mexicano.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado reportaron este jueves en la clínica Medyarthros, para iniciar la agenda de la pretemporada. La nómina rojiblanca cumplió con pruebas de isocinesia y baropodometria, bajo la supervisión del doctor Rafael Ortega. El viernes se presentarán en Verde Valle para someterse a los exámenes médicos y luego, se reunirán con el nuevo cuerpo técnico, liderado por el argentino Gago.

El nombre de Fernando Gago empezó a pronunciarse con fuerza la pasada semana en la Perla de Occidente. Los medios locales lo pusieron de inmediato como el sucesor de Veljko Paunovic tras su renuncia. Gago confirmó su destino el domingo en Argentina y el miércoles fue presentado de manera oficial. Unos minutos después, sostuvo una extensa entrevista para la cadena TUDN desde el vestidor rojiblanco en el Estadio Akron.

“¿Qué representa que tu primera experiencia fuera de Argentina sea en Chivas?” Fue la primera consulta que recibió Fernando Gago. Su respuesta fue acorde: “Algo muy importante, a nivel de lo que significa la institución. Estar en una institución tan grande, con el respeto que eso merece y también por la forma que tengo de trabajar. De la forma de manejarme que tuve siempre en el futbol, creo se me da, lo entiendo. He jugado en equipos grandes, he dirigido equipos grandes; entonces, también la responsabilidad la entiendo y la llevo de esa forma“.

Fernando Gago se reencuentra en Guadalajara con Fernando Hierro (Chivas)

El exmediocampista formado en Boca Juniors agregó que esta nueva experiencia, “hoy me agarra con otra edad, ya con una edad más grande. Yo me fui de Argentina a los 20 años a un club como el Real Madrid. Me fui solo, después me acompañó mi madre. Entonces, son distintas cosas; hoy estoy más grande, más preparado y esos cambios también los entiendo más fácil“.

El análisis de Fernando Gago sobre el futbol mexicano

El noveno argentino en dirigir al Guadalajara llegaba con la etiqueta del supuesto desconocimiento del torneo local. Pero Gago sorprendió a muchos al desarrollar un completo análisis del futbol mexicano y además, valoró al talento nacional. Esto, tras reconocer que ya revisó algunos compromisos del Rebaño, bajo el mando de su antecesor Veljko Paunovic.

Fernando Gago confesó que “el futbol mexicano tiene su encanto. He analizado varios partidos de Chivas y también de la liga, en si. Es una liga que se juega muy dinámica, se aprovecha mucho todo lo que sean transiciones. De tener esos ataques directos y el jugador mexicano tiene su jerarquía. Creo que ha crecido mucho en los últimos años, bastante“.

Los técnicos que marcaron a Fernando Gago

El nuevo Pastor del Rebaño reveló además, quienes fueron sus mentores para convencerse de ser técnico. Advirtió que “yo creo que el conocimiento y el aprendizaje pasa por todos los entrenadores. De las formas de que más a gusto me sentí y más a gusto me sentí jugando, fueron con dos entrenadores, con Luis Enrique y con Gabriel Heinze. Fueron los dos entrenadores que me marcaron y que me marcaron también el estilo de lo que uno pretende en el entrenamiento diario“. El exmediocampista del Real Madrid fue dirigido por Luis Enrique durante su paso por la Roma en Italia. Mientras que estuvo bajo el mando del Gringo Heinze en Velez, donde se retiró como futbolista profesional.

Gago, en cuanto a su análisis de enseñanza, refirió a TUDN que “yo creo que el futbolista, cuando uno le explica, lo entiende. Le da su conocimiento y también entiende que no son sólo futbolistas, son seres humanos y eso creo que la persona en si, creo que es más importante de todo lo que puede llevar de un juego, porque esto es un juego. El futbol es un juego que podemos ganar, podemos perder. Podemos jugar bien, podemos jugar mal, pero creo que desde la base de los principios de personas, de vida, creo que también se consiguen grandes cosas“.