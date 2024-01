Víctor Guzmán, capitán de las Chivas de Guadalajara, se sumó a todos los ilusionados con el inminente regreso de Chicharito Hernández. El delantero volverá a Verde Valle en los próximos días y hacer oficial su fichaje para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El Pocho confesó las primeras palabras que cruzará con el mítico canterano rojiblanco apenas estreche su mano.

El mediocampista tapatío del Rebaño Sagrado se mostró contagiado y motivado por la vuelta del Hijo Prodigo a Verde Valle. Por lo que no dudó en revelar lo primero que le comunicará a Hernández Balcázar, cuando entre al vestidor rojiblanco. El Chicharito será el tercer refuerzo del plantel para el Clausura 2024, después de los jóvenes José Castillo (22 años) y Cade Cowell (20).

El Pocho Guzmán, durante una intensa entrevista con Karina Herrera para la cadena TUDN desde Verde Valle, habló del arranque del torneo. Guadalajara logró un sufrido empate 1-1 con Santos Laguna en el Estadio Akron, gracias al agónico gol de Erick Gutiérrez (90+9′). Un resultado merecido tras el dominio y asedio constante del ataque tapatío en la Jornada 1 del Clausura 2024.

El volante admitió que “fue un buen inicio. A lo mejor no el que todos esperábamos de conseguir los tres puntos, pero a pesar de eso, se vio un equipo intenso. Un equipo por momentos muy sólido y que siempre trató de buscar el resultado. Si tampoco mal no estoy, tuvimos más del 60% la pelota nosotros y siempre fue atacar, atacar, atacar. Entonces, buen inicio. Esperemos mejorar lo más pronto posible y que se empiecen a dar los resultados, que al final de cuentas es lo que importa“.

Víctor Guzmán platicó con Karina Herrera de la cadena TUDN desde Verde Valle (Twitter)

Las primeras palabras del Pocho con Chicharito

El actual capitán del Guadalajara reveló a TUDN las primera palabras que cruzará con el flamante refuerzo del Clausura 2024. Pocho reconoció que la experiencia de Chicharito le permitirá liderar y poner el mejor ejemplo al plantel. Así que admitió que no dudará en cederle el gafete y lo hizo al mejor estilo de Víctor Guzmán.

El tapatío le aseguró a Karina Herrera las primeras palabras que le dirá: “No, no, olvídate. En cuanto él llega, ahí está (el gafete) y hágase responsable usted (de la capitanía)“. Afirmó el Pocho, siempre en tono de broma, que Chicharito: “ya tiene sus añitos, ya tiene experiencia de más“. Argumentó que espera: “aprenderle a una persona, que jugó (en el Real Madrid) como lo vengo diciendo de los dos Fer (Hierro y Gago). Entonces, imagínate, al Chícharo tenerlo como un compañero, como un capitán, como un líder. Pues, vamos a aprender mucho de él“.

Guzmán, ya más serio, añadió a TUDN que Hernández Balcázar: “si viene, no va a venir a decir: Ah, estoy ganando bien. Con la mentalidad que él tiene va a decir: Ay, sí. Tengo 35, 36, 37 años, 40 años, ¿No? Yo estoy ganando, partanse la madre ustedes ¡No! Yo te aseguro y sin temor a equivocarme, que va a ser el primero que llega, el último que se va. El que más trabaja, el que da los ejemplos. Entonces, vamos, la exigencia para él y para todos va a subir y tiene que subir“.

Pocho reconoce la exigencia en Chivas

El capitán del Guadalajara, durante su plática con TUDN desde Verde Valle, recordó que “había torneos pasados que no se había clasificado directo, que no se había hecho soñar tanto a esta afición. Entonces, si bien no se ha logrado el campeonato, que al final de cuentas es el único que importa en un club tan exigente como lo es Chivas, pero hemos dado ese paso adelante. Clasificamos dentro de lo que es ahorita el Play-In, clasificamos directo. Eso es un paso adelante. Entonces, lo que sigue ahora es lograr el campeonato, que aquí a final de cuentas, clasifiques en primer o segundo lugar, si no quedas campeón has de cuenta que no hiciste nada en todo el torneo. La exigencia en Chivas, bien lo saben todos como es“.