Víctor Guzmán, capitán de las Chivas de Guadalajara, reveló finalmente la razón que le dio Diego Cocca para no considerarlo dentro de las listas de convocados a la Selección Nacional de México en su incipiente ciclo y a pesar del destacado rendimiento que ha tenido en este Torneo Clausura 2023, que este jueves lo tendrá frente a Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León, para disputar la Gran Final de Ida de la Liga MX.

El medio del Rebaño Sagrado, durante el Día de Medios previo a esta Final de Ida, consideró a Claro Sports, que “es muy diferente, porque sabemos que la presión que se maneja aquí en Chivas, en tener tanto tiempo que no les iba como ellos quisieran y llegar al club y en mi primer torneo jugar una final con ellos y una tercera consecutiva, me hace sentir muy orgulloso por todo el trabajo, el empeño que le pongo a este hermoso deporte, así que soy muy afortunado en esa parte y sí se siente muy distinto a otras finales“.

El Pocho Guzmán, en cuanto al resurgir de su carrera tras un supuesto caso de dopaje, reconoció a Claro Sports que “así es la vida, no. Desgraciadamente, cuando nos pasan cosas es que tomamos ese carácter, ese segundo aire. Pero estamos de regreso, con finales, dando lo mejor, con campeonatos y pienso que así siempre ha sido mi vida, una persona muy guerrera en todos los aspectos y muy ambiciosa hacia lo que quiere y es lo que me ha ayudado a levantarme de las situaciones que me han pasado“.

Pocho Guzmán siempre confió en el cambio en Chivas

El volante canterano del Guadalajara refirió que “lo dije desde el principio, va a ser difícil que la gente crea en nosotros, por lo que se había vivido anteriormente, pero empezamos a llenar los estadios tanto de local como de visita, a jugar un futbol muy vistoso, por ahí tuvimos un tropiezo muy doloroso, pero después que perdimos con América el equipo comenzó a aumentar el nivel, empezamos a ganar, a ya no perder partidos y el día de hoy estamos jugando una final“.

¿Por qué no llega Víctor Guzmán a Selección México?

El Pocho Guzmán aseguró a Claro Sports, que “lo que estoy haciendo con el club es para que se hable y lo que estoy demostrando dentro del campo también, pero esa no es una decisión que a mi me toque o que esté en mis manos, yo seguiré dando lo mejor de mi, si llegara bueno y si no, yo estoy rindiendo en mi equipo y eso es lo que más importa, porque después de ahí ya viene que la prensa hable y esas cosas“.

El capitán del Guadalajara reveló que “hace poco hablé con Diego (Cocca), tuvimos una videollamada. Ya él me explicó cosas, respetables. A final de cuentas, yo estoy dando lo mejor de mi, en mi posición, en lo que a mi me toca hacer y bueno, no está al alcance de mis manos. No sé qué este pasando, él me dijo que no era por temas extra cancha“.