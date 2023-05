Víctor Guzmán, mediocampista estelar de las Chivas de Guadalajara, reveló este miércoles la clave del cambio radical que han mostrado los rojiblancos este año, durante su intervención en el Día de Medios previo al partido del jueves frente a Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León, en el marco de la Gran Final de Ida del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El capitán del Rebaño Sagrado reconoció en Monterrey que “todos sabemos lo que es Tigres, un equipo con jugadores de mucha experiencia, que en cualquier momento si les sueltas la pelota te hacen la diferencia. Lo hemos visto en esta misma liguilla como eliminaron a Toluca, cuando muchos ya los creían eliminados, como vencieron a Monterrey, entonces mejor final no nos pudo haber tocado“.

El Pocho Guzmán, durante su participación en el Día de Medios, añadió que “las veces que he jugado no me ha pesado el (Estadio) Universitario, nos hemos plantado y jugado al tú por tú, a final de cuentas es una final, no nos debe pesar nada si queremos salir campeones, para levantar la copa tienes que ganarle al que se te presente y lo hemos hecho paso a paso, así que no nos pesa“.

El volante canterano de Chivas y que fue campeón con Pachuca en el Apertura 2022, reconoció que “he sido un hombre muy bendecido por estas oportunidades que me ha dado el futbol. Son juegos que guardo en mi mente, experiencias increíbles y todo es producto del trabajo que día a día se hace, no solo en lo colectivo. Siempre diré que el trabajo en equipo es lo que nos hace fuertes. Aunque en lo personal he sido un hombre entregado a la profesión y que siempre busca dar el máximo dentro de la cancha“.

La opinión de Víctor Guzmán sobre su entrenador

Víctor Guzmán habló sobre el técnico Veljko Paunovic y confesó que “es un hombre que sabe llegarle al jugador. A veces, su forma de declarar no es tomada muy en serio, pero todo lo que dice le sale del corazón, respira futbol y se le ve en los entrenamientos. Para mí es de los mejores entrenadores que he tenido, su poder de convencimiento es increíble y también trata de apoyar mucho al jugador fuera del terreno de juego, se involucra en el día a día y detalles como esos la verdad que uno los valora“.

¿Cómo ve Víctor Guzmán al plantel de Chivas?

El capitán de las Chivas advirtió que “nosotros nos vemos como ganadores, es lo que somos y lo que hemos sido en este torneo. Puede hablar la gente, habla demasiado, lo vimos al inicio del torneo; nadie confiaba en nosotros, qué no íbamos a estar entre los cuatro primeros lugares, qué con puro mexicano era imposible, pero a base de esfuerzo, dedicación y compromiso, también hicimos creer a la gente, hemos llenado todos los estadios de local y visitante“.

Guzmán agregó que “esa competencia que tenemos y calidad de ser humano que tenemos como compañeros da para que la gente hablé bien y mal de nosotros; a final de cuentas somos un equipo ganador“.

El mediocampista del Guadalajara recordó que “venimos de un resultado adverso, fuimos, nos propusimos, el estadio estaba lleno de gente América, fuimos, nos plantamos, nos portamos como unos hombres, sacamos el resultado y el día de mañana no va a ser la excepción. Vamos a salir a buscar lo que todo el torneo hicimos, presionar, salir arriba, es más importante lo que hagamos nosotros para sacar un resultado favorable“.

No es casualidad para Víctor Guzmán

El Pocho Guzmán consideró que el hecho que Chivas llegó a la final no es obra de la casualidad y argumentó que en “este plantel tiene magia, tiene unión, todos siempre tiramos para el mismo lado. Buscamos defender estos colores como si fuera nuestro último juego en la institución. Así que es trabajo, sacrificio y comunión total con las ideas del profesor que sin duda vino a revolucionar. Chivas era un equipo que no lo estaba haciendo tan mal, pero que los resultados no le estaban acompañando“.