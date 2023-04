El recordado exdelantero de las Chivas de Guadalajara, Rafael Márquez Lugo, finalmente se desprendió con argumentos de la poca incredulidad que sentía por la vertiginosamente exitosa gestión de Veljko Paunovic en el banquillo rojiblanco y se subió a la “Paunoneta” para darlo como candidato al título.

El inolvidable atacante, que se retiró como profesional en 2015 con el Rebaño Sagrado, aprovechó su intervención en la mesa de expertos del programa La Última Palabra que transmite FOX Sports para elogiar el intempestivo éxito del técnico con los rojiblancos en este Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Márquez Lugo inició su participación al recordar que: “Yo quiero ver quién es ahorita el guapo que salte y que diga: No, yo sabía que la llegada de Hierro y de Paunovic este equipo iba a jugar así e iba a estar peleando. Ah bueno, si alguien lo veía así, ya vamos a llegar a mi carnal (Fernando Cevallos)“.

Márquez Lugo: De la incredulidad a la ilusión

El exdelantero del Guadalajara se confesó sobre el éxito de Veljko Paunovic en Verde Valle y admitió que “sinceramente, yo no lo veía, no me lo esperaba“. Recordó que “muchos hablan del conocimiento del medio, del conocimiento del futbol, a ver cuánto se tarda en adaptar. Qué difícil, no; Paunovic no conoce el futbol mexicano. Luego, Chivas es bien complicado, porque son puros mexicanos“.

Rafael Márquez Lugo añadió que “todo lo que siempre le estamos poniendo (como cuestionamiento), llega el tipo, trabaja -más allá de que le alcance o no- y está demostrando“. El exatacante determinó -para cerrar- que “el voto es sí, ya es candidato al título. Sería ingrato decir que no“.

