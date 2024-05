Fernando Beltrán encara esta semana un partido clave en las aspiraciones de las Chivas de Guadalajara en esta Liguilla. Los rojiblancos enfrentan a Toluca en el Estadio Akron, por los Cuartos de Final de Ida del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El mediocampista reveló cómo manejó la concentración en la cancha con un episodio vital como la enfermedad de su madre. Una emotiva confesión del Nene que sensibilizó a la figura dentro de la cancha, como otro hijo abnegado.

El estelar volante canterano ha sido inamovible en la alineación del entrenador Fernando Gago a lo largo de este torneo. Una pieza clave para acompañar en ese sector al polivalente Roberto Alvarado y a Érick Gutiérrez, quienes brillaron en el cierre de la ronda regular. Los tapatíos sellaron su boleto a la Liguilla al ganar los últimos cinco encuentros y coronaron una racha de seis fechas sin conocer la derrota. Beltrán confesó cómo separó esa preocupación familiar de su concentración en la cancha.

El Nene Beltrán en una sentida entrevista desde Verde Valle, reveló a TV Azteca como llevó la enfermedad de su mamá. Reconoció que “fue una parte muy difícil, porque no había tenido una situación así. Es difícil ver a tu mamá en el hospital, la sensación que tuve no fue muy buena. Yo salía de los partidos y me iba al hospital, literal, a ver cómo estaba y pues, llegar y ver que no estaba bien, me pegaba mucho. Porque soy un tipo muy sentimental y especialmente con mi familia“.

El volante, en cuanto a la cancha, señaló que “traté de esta parte que llegando al campo tratar de divertirme, de relajarme. Hubo partidos en los que no tuve mi mejor desempeño, me sentía un poquito mal, un poquito incómodo. Mi cabeza no estaba en el campo“. Añadió que “obviamente es complicado manejarlo“.

Fernando Beltrán reconoció su preocupación por la salud de su mamá (Instagram)

Fernando Beltrán sobre la salud de su mamá

El canterano de las Chivas reconoció que la parte más complicada ya pasó y eso se notó en la cancha. Le refirió a TV Azteca que “ya después de ver a mi madre, de verla mejor, de ver que ella le está echando ganas, que es una guerrera, que no se da por vencida. Que a pesar que la enfermedad esa es muy jodida, ella siempre está diciéndome: hijo, te va a ir muy bien. Yo estoy aquí contigo, tranquilo. Sabes que siempre te acompaño. Hoy la extraño mucho, porque no ha ido al Estadio, no la veo, pero yo sé que ella siempre está ahí como alentándome“.

El coincidente aniversario de Fernando Beltrán con Chivas

Fernando Beltrán nació un 8 de mayo de 1998. Una fecha muy especial en la institución tapatía, que ese viernes cumplió 92 años de su fundación. Un aniversario que lo unió de por vida, con el ahora equipo de sus amores. El Nene reconoce que esta coincidencia no es obra de la casualidad, sino que era parte de su destino. Este miércoles, 26 años después, el volante y su club cumplen otra vuelta al sol con la misma ilusión de conquistar otro campeonato.

El mediocampista del Guadalajara reconoció a TV Azteca, desde Verde Valle, que “pues, mi mamá dice que no cree en coincidencias. Que esta parte ya estaba como escrita, mi mamá siempre me lo dice. Y yo al escuchar a mi madre que me dice: Si cumples años el mismo día que Chivas es porque algo vas a dejar aquí y así lo creo. Por eso, me siento muy motivado, por algo estoy aquí, por algo Dios me mandó aquí siendo de Ciudad de México, sin pensar que yo quería estar aquí. Me motiva muchos esos días, han pasado muy buenas cosas cuando hay partido y es mi cumpleaños. Esas sensaciones las tengo muy guardadas y las estoy viviendo desde ahorita, porque me encanta cumplir el mismo día que Chivas“.