El receso por la Leagues Cup no le vendrá del todo bien al Club Guadalajara ante la falta de actividad al menos dos semanas para volver a la competencia oficial en el Torneo Apertura 2023, por tal motivo se pensaba que podrían disputar los duelos restantes del calendario sobretodo porque sus siguientes rivales como FC Juárez y Xolos de Tijuana también están fuera del certamen que se celebra en Estados Unidos.

Pero no todo es tan sencillo como se tenía en mente, ya que los dirigentes de la Liga MX llegaron a un acuerdo de no reanudar sus respectivas competencias locales, al menos hasta el 18 de agosto, justo en el fin de semana que se llevará a cabo la Gran Final de la Leagues Cup.

Ante este escenario, las escuadras que han sido eliminadas del torneo en la Unión Americana pensaban en un plan b para jugar algunos encuentros amistosos, pero la mala noticia es que inicialmente tampoco se podía debido a que no quieren que nada le quite la mirada de los aficionados al torneo donde el Inter de Miami pinta para llegar a las últimas instancias.

La condición para que Chivas juegue amistosos

No obstante, se dieron algunas facilidades para que los equipos que ya están en México no pierdan actividad, por lo que se podrán disputar duelos de preparación a puerta cerrada y sin medios de comunicación presentes, con el único objetivo de que no haya información acerca de dichos duelos para no retirarle, como se señaló anteriormente, atención a la Leagues Cup.

“Hoy estamos con nuestros equipos, qué partidos se pueden jugar entre ellos a manera de preparación, partidos amistosos. Por ejemplo, en Verde Valle, un Chivas vs. Puebla, pero que no le compitan a la Leagues Cup”, fue parte de lo que explicó el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola.