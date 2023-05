Chivas de Guadalajara se quedó con el tercer lugar de la tabla de posiciones y un boleto directo a la Liguilla, después de seis años (Clausura 2017), por lo que debe aguardar a que la fase de reclasificación defina a su rival para los Cuartos de Final de este Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y Rebaño Pasión acudió a las probabilidades a ver ¿cuál será su contrincante?

El Rebaño Sagrado se quedó con un puesto en el podio del semestre al igualar el registro máximo en torneos cortos para la institución en puntos y victorias al coleccionar 34 unidades y 10 triunfos, luego de cerrar el calendario con una racha de cuatro festejos para asegurar su pase a la Fiesta Grande.

Guadalajara, bajo el mando del entrenador Veljko Paunovic, aprovecha esta semana para afinar todos los detalles previo a su llave de los Cuartos de Final que se disputará entre el miércoles 10 y el domingo 14 de mayo, con la ventaja de jugar vuelta como anfitrión en el Estadio Akron.

¿Qué dicen las predicciones de la reclasificación?

Según las predicciones del proyecto FiveThirtyEight, no habrá sorpresas en la fase de reclasificación: Pachuca (77%), León (72%), Tigres (82%) y Cruz Azul (61%), los cuatro mejores ubicados en la clasificación y con la ventaja de jugar en casa avanzarán de ronda, para encontrarse con Monterrey, América, Chivas y Toluca.

Chivas, en el caso que se cumpla la predicción estadística de FiveThirtyEight en los partidos del repechaje, quedará emparejado en su llave de los Cuartos de Final con León al que ya venció en Guanajuato, durante la ronda regular de este Clausura 2023. Las otras series quedarían de la siguiente forma: Monterrey vs. Cruz Azul, América vs. Tigres UANL y Toluca vs. Pachuca.

