Una vez más, como el torneo anterior, parece que los especialistas le dan pocas esperanzas a las Chivas de Guadalajara para ser uno de los equipos protagonistas en este Apertura 2023, pues algunos consideran que el discurso del entrenador Veljko Paunović se pudo haber terminado, lo cual se refleja en los dos partidos perdidos de manera consecutiva.

Primero fue en la cancha de Santos Laguna cuando el Rebaño Sagrado perdió su primer partido de la temporada 2-1 y después el domingo anterior se dio el mismo resultado en contra, pero recibiendo a Monterrey en el Estadio Akron. Esto ha desatado las dudas sobre el trabajo del timonel serbio, pero también con los jugadores, pues muchos de ellos no están en el mismo nivel que el certamen pasado.

En este sentido, el ex futbolista, Damián Zamogilny expresó su punto de vista, argumentando que no hay muchas certezas de lo que sucede con Chivas, debido a que el estratega ha tomado decisiones extrañas, aunque los futbolistas han mostrado un rendimiento inconsistente y prueba de ello es lo que ha ocurrido con Alexis Vega.

Se acabó la buena de miel de Paunovic con Chivas, afirma el Ruso Zamgilny

“Manejas un vestidor en los primero seis meses y es de lo mejor, es como una luna de miel, todo el tiempo estás acaramelado, el tema es cuando conoces a los jugadores y pasas esos seis meses y los buenos resultados se dan, pero después empiezas a perder y es ahí donde se puede ver la tranquilidad del entrenador, las platicas con los jugadores. No sé que pasaba con Brizuela y con el Pocho, por qué no están ahorita en el nivel que estaban el torneo anterior”.

“Hoy veo a Chivas desorientado, con posibilidad porque vimos un segundo tiempo bueno (contra Monterrey), pero si con ausencias de liderazgo que desde hace tiempo sufre, con el nivel de algunos jugadores que aun deben recuperar, lo de Vega no es entendible, que no esté en condiciones fichas para competir porque es necesario en Chivas. Veremos cómo lo maneja Paunovic, tiene tiempo, hay técnicos que siempre piden tiempo y cuando lo tienen no saben qué hacer”, fue parte de lo que comentó el analista de TUDN para W Deportes.