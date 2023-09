La llegada de Ricardo Marín al Club Guadalajara para este Torneo Apertura 2023 generó muchas dudas por ser un jugador proveniente de la Liga de Expansión donde fue campeón de goleo con el Celaya, pero ahora solo piensa en cumplir con las expectativas y hacer su propia historia a pesar de que utiliza un número emblemático.

Y es que el 14 es el último dorsal que porto Javier Chicharito Hernández antes de marcharse a Europa con el Manchester United, pero esto lejos de representar una presión extra, para Marín es una responsabilidad de hacer un buen trabajo para que estratega del Rebaño Sagrado lo siga tomando en cuenta.

“Obviamente para conseguir lo que él (Chicharito) consiguió es demasiado, yo creo que su carrera habla por él. Estoy muy emocionado de tener su número (14), la verdad que como lo dije en algunas entrevistas, es un jugador del que yo vi vídeos, veía la manera que tenía de desmarcarse, de estar siempre en los espacios correctos y aprendí demasiado de él. Estoy muy feliz y orgulloso de estar portando ese número, pero como te digo, yo vengo a escribir mi propia historia en Chivas”, comentó Marín en entrevista con Mediotiempo.

No ha sido sencilla la carrera de Ricardo Marín en el futbol mexicano

El domingo anterior el artillero de Guadalajara apenas marcó su primer gol y espera que sea el primero de muchos porque la exigencia del equipo más importante de México es constante, partido a partido, pero Marín sabe lo que es picar piedra para ganarse una oportunidad tal y como le ocurrió al jugar en América, ser traspasado a Necaxa, donde tuvo pocas oportunidades, llegando a Mazatlán, hasta que encontró su lugar en el Celaya.

“He tenido la idea de que tal vez me faltaba algo por trabajar, mejorar algunas cosas y esta oportunidad yo siento que me llega en el momento perfecto. He trabajado demasiado, fueron dos años de estar picando piedra, me costó demasiado, me costó muchísimo. “Había días donde quería tirar la toalla o cosas así, pero la mentalidad es lo que sale a flote y como te digo, estoy muy contento, muy feliz de estar aquí. Yo creo que en el campo se han visto las ganas que tengo, las ganas de querer triunfar y trascender y voy a seguir por esa línea hasta conseguir los títulos que queremos”, apuntó el nuevo goleador del Rebaño.