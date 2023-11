Las Chivas de Guadalajara aguardan con expectativa para disputar los Cuartos de Final ante Pumas, por la Liguilla del Apertura 2023. Sin embargo, aunque quede semestre por delante, la directiva ya planifica lo que será el próximo año, donde existen varios rumores tanto de posibles fichajes como de inminentes salidas. El Rebaño necesitará salir al mercado en busca de refuerzos, pero para eso también deberá desprenderse de algunos elementos.

Los rumores ya apuntan a Chicharito Hernández, Heriberto Jurado o Paul Bellón como posibles refuerzos de Chivas. Por otro lado, es un hecho que Hiram Mier finalizará su contrato y se irá del Rebaño. Otro experimentado como Jesús Sánchez podría correr la misma suerte, puesto que no ha rendido como se esperaba cuando le tocó jugar en reemplazo de Alan Mozo.

Daniel Ríos apunta a salir de Chivas al término del torneo

Uno de los problemas más repetidos de las Chivas en los últimos torneos ha estado en el ataque. Prácticamente desde la salida de Alan Pulido rumbo a la MLS, el Rebaño ha echado de menor la presencia de un goleador que aparezca en los momentos más determinantes para elevar la competitividad del equipo.

Pues bien, Daniel Ríos fue una de las más recientes apuestas, la cual no funcionó de la mejor manera. El atacante de 28 años regresó a Verde Valle tras su paso por la Major League Soccer, pero no estuvo a la altura y no pudo convencer al cuerpo técnico.

Ante esta situación, según informó el periodista César Huerta, el futuro de Daniel Ríos parece casi sellado: el delantero abandonará el Rebaño cuando termine el Apertura 2023, puesto que no es prioridad y su salida le permitiría a la institución rojiblanca contar con más presupuesto salarial. De momento, Ríos registra un total de 22 partidos disputados con la playera de Chivas, donde apenas marcó un gol y dio una asistencia.

Daniel Ríos no ha rendido en Chivas (Imago7)

Las oportunidades han sido casi nulas para Daniel Ríos en este certamen, puesto que quedó muy relegado tras la contratación de Ricardo Marín. Incluso, el entrenador serbio, Veljko Paunovic, ha preferido utilizar como recambio a Ronaldo Cisneros, quien tuvo más minutos y aprovechó para marcar dos goles. Por su parte, Ríos sólo jugó 67 minutos repartidos en cinco partidos, es decir que su protagonismo fue nulo en este certamen y ese sería el motivo de su inminente salida.

Chivas tiene muchos delanteros que piden pista en las Fuerzas Básicas

Al margen de que el Rebaño buscaría un delantero en el mercado de pases, la necesidad de desprenderse de algunos elementos parece clara. Y es que Chivas tiene en las Fuerzas Básicas a muchos jugadores que piden por su oportunidad. Tepa González ya fue postergado el semestre pasado, pero también están Luis Puente, Teun Wilke, Armando González rompiéndola en el Sub 23, Chevy Martínez y los posibles regresos de Ángel Zaldívar y Santiago Ormeño. Muchas opciones para un mismo puesto, sumado a que en el primer equipo ya están Ricardo Marín y Ronaldo Cisneros.