En las Chivas de Guadalajara esperan con los brazos abiertos a Javier Chicharito Hernández como el fichaje bomba para el Torneo Clausura 2024, por ello es cuestión de tiempo para que se cierren las negociaciones entre su representante y la dirigencia comandada por Amaury Vergara para hacerlo oficial con la certeza de que la afición lo recibirá con los brazos abiertos.

La gran posibilidad de que Chicharito se una al Rebaño Sagrado en este mercado invernal ha desatado todo tipo de opiniones, pues la semana anterior Oswaldo Sánchez ya había explicado que no por contratar al mejor delantero mexicano de los últimos años será garantía de éxito.

A lo cual se ha unido el periodista David Faitelson de TUDN, quien tampoco está muy convencido de que Javier Hernández logre colocar a Chivas en el lugar que se merece, no tanto por su calidad futbolística, sino por su edad y porque viene saliendo de una grave lesión en la rodilla derecha que lo tendrá fuera de acción al menos siete meses.

Faitelson descarta que Chicharito sea la salvación de Chivas

En el programa Tercer Grado Deportivo, Faitelson mencionó que Guadalajara debe considerar los factores que le pueden jugar en contra a un futbolista como Javier Hernández, quien desde junio pasado no está en un partido oficial y pensar en que solventará las exigencias de los rojiblancos es algo aventurado.

Chicharito Foto: Imago7/Xavier Hernández

“Tiene dos años garantizados, si lo vas a contratar tienes que asumir el riesgo. Estoy de acuerdo con André, pero es una muestra más de que Chivas no ha podido producir a otro Chicharito o de alguien más que se le acerque. No perdamos de vista el tema, Chivas está fichando a un jugador de 35 años con una lesión, está esperanzado en que ese jugador lo ponga en el nivel competitivo para poder pelear con América, Tigres y Monterrey por el título, no lo va a lograr, Chicharito no puede aportarle eso”, comentó el comunicador.

André Marín le da el voto de confianza a Chicharito

Por su parte, André Marín en la misma emisión comentó que si Hernández Balcázar logra mostrar parter de su mejor futbol será de mucha ayuda para el Rebaño que busca tener una campaña de revancha en este Clausura 2024: “Chivas necesita un golpe como el de Javier Hernández, la gente ya pedía el 14 en las tiendas, a Javier le viene muy bien, viene saliendo de la peor lesión para un futbolista, todo es una incógnita sobre cómo va a regresar, si regresa en grandes condiciones será maravilloso para Chivas y la liga, pero si no será un final triste. Creo que es un ganar-ganar para los dos”.