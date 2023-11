Pocos equipos del futbol mexicano le prestan tanta atención al desarrollo de las Fuerzas Básicas como lo hacen las Chivas de Guadalajara. El hecho de sólo jugar con futbolistas nacionales hace que el Rebaño observe con detenimiento a sus principales valores en la cantera, para no tener que pagar fortunas a otras instituciones. Pues bien, este sábado, la afición rojiblanca celebró la clasificación a la final del equipo Sub-23.

Después de una gran campaña, los dirigidos por Pepe Meléndez han logrado el objetivo de llegar hasta la fase final. Por la semifinal de vuelta, ante Necaxa, el Rebaño perdió por 1-2, pero igual clasificó porque había ganado la Ida por 2-0, e incluso contaba con ventaja deportiva por haber calificado en una mejor ubicación durante la fase regular. No fue la mejor actuación colectiva, ante un rival obligado por la necesidad de remontar, pero el Rebaño merecía el boleto luego de su gran semestre.

El resumen de Chivas 1-2 Necaxa por la semifinal de vuelta de la Liga Sub-23

Las cosas no comenzaron de la mejor manera en Verde Valle, puesto que muy rápido Necaxa abrió el marcador y se ilusionó con la remontada. No obstante, Chivas logró emparejar el trámite y no se replegó para defender la ventaja, sino que fue en busca del empate. En la segunda mitad, el ingreso de Gibrán Ortiz fue importante para agregarle más sorpresa a los ataques. Tras un buen remate del veloz extremo, llegaría el tiro de esquina para encontrar la igualdad.

El propio Gibrán Ortiz se hizo cargo de la ejecución y envió el balón al primer palo, donde Daniel Villaseca se elevó de gran manera y conectó un muy buen cabezazo que puso el 1-1 y sirvió para darle mayor tranquilidad al conjunto local. En ese momento, Necaxa debía marcar tres goles más para quedarse con la clasificación, por lo que el trámite no pintaba nada sencillo para los Rayos, que igual fueron en busca de la heroica.

Sobre el final del encuentro, en un tiro de esquina, Necaxa se encontró con el 1-2 y volvió a ilusionarse con la clasificación, pero no tuvo demasiadas oportunidades para encontrar los dos goles que le faltaban. De esta manera, Chivas resistió y se quedó con una merecida clasificación a la gran final del Apertura 2023, en un certamen que protagonizó desde la primera jornada. Incluso, recién se le escapó el liderato en la última fecha, a manos de Tigres UANL.

Tigres UANL será el rival de Chivas Sub-23 en la gran final

Tras asegurarse su lugar en la instancia decisiva, Chivas se enfrentará ante Tigres UANL en la gran final del Apertura 2023 de la Liga Sub-23. El primer encuentro será en Verde Valle, por lo que el Rebaño definirá la eliminatoria en condición de visitante, puesto que los Felinos terminaron como líderes en la fase regular. En el enfrentamiento de dicha instancia, el marcador quedó 1-1.