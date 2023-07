El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunovic ha encontrado en Gilberto Orozco Chiquete a su hombre de confianza en la defensa y no solo como central, también juega como lateral izquierdo dejando en la banca a un experimentado Cristian Calderón, pero la vida no solo ha sido miel sobre hojuelas para el espigado futbolista.

Hace un par de años la vida del Chiquete dio un giro de 180 grados con momentos contrastantes que pusieron en entredicho su carrera, ya que por un lado disfrutó las mieles de su debut en el 2021, pero también sufrió la terrible pérdida de su padre, lo que dejó mermadas sus intenciones de seguir dentro del futbol.

“Fue muy difícil de asimilar. El día en que debuto mi papá estaba en el hospital, ya había perdido el conocimiento y todo eso. Entonces, fueron situaciones difíciles. Cuando me entero que fallece, la verdad no voy a mentir, por mi mente paso dejar el futbol. Cuando fallece yo ya no veía para qué seguir si él ya no estaba”, Comentó Chiquete en entrevista con TUDN.

Padre del Chiquete no quería que fuera futbolista

Por otro lado, la madre del jugador de Guadalajara confesó que su padre nunca estuvo de acuerdo con que fuera futbolista profesional, ya que ponderaba los estudios por encima del deporte y deseaba verlo estudiar la carrera de contaduría pública al igual que él.

“Cuando empezamos a llevarlo a entrenar le digo ‘el niño quiere jugar futbol’. Él (su padre) decía ‘No, que se ponga a estudiar, el futbol no le va a dejar nada. Él va a estudiar y va a ser contador público como yo’. Siento yo que él no lo da por muerto (a su padre), no ha superado la perdida de mi esposo. El día que lo enterramos parecía magdalena, llore y llore. Inconsolable estaba mi hijo”, reveló la madre del Gilberto, María Esther Chiquete.