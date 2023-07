Las Chivas de Guadalajara regresaron a la Perla Tapatía luego de la victoria importante contra León la noche del lunes y ahora se pondrán a trabajar con miras a su segundo compromiso de la campaña que será el sábado en casa frente a San Luis dentro de la Jornada 2. Rebaño Pasión te trae las noticias de hoy.

El Rebaño Sagrado debutó con el pie derecho en el Apretura 2023 luego de imponerse a los Esmeraldas 2-1 en un partido de ensueño para el juvenil Yael Padilla de 17 años, quien fue el autor del gol de la victoria tras un estupendo servicio de Víctor Guzmán en la segunda parte.

Tepa González se va del Rebaño

Cruz Azul está muy interesado en los servicios del joven delantero de Chivas, quien fue pieza clave en el título de Tapatio la campaña anterior, por ello buscarán negociar con la dirigencia comandada por Fernando Hierro para llegar a un buen acuerdo. El precio de su carta es de tres millones de dólares y la intención es cederlo seis mese son opción a compra, pero la realidad es que siguen en pláticas.

Chiquete pensó en retirarse

El defensor de Guadalajara se ha convertido en un elemento fundamental para el esquema del entrenador Veljko Paunović, quien lo ha colocado como defensa central y como lateral izquierdo, incluso por encima de Cristian el Chicote Calderón. Pero pa muerte de su padre hace algunos años lo hizo dudar realmente de seguir dentro del futbol como lo relató en una entrevista para TUDN: “Cuando me entero que fallece, la verdad no voy a mentir, por mi mente paso dejar el futbol. Cuando fallece yo ya no veía para qué seguir si él ya no estaba”.

La verdad por la que no llegó Martínez Dupuy

El Rebaño buscó los servicios del delantero de Rosario Central, Luca Martínez Dupuy, pero de un momento a otro perdieron la batalla contra FC Juárez que terminó por cerrar el fichaje. Aunque la razón es que Andrés Fassi, asesor de los fronterizos y dueño del club argentino Talleres de Córdoba pidió a los rosarinos pagar parte de la deuda que tenían con su equipo, enviando al joven goleador a la escuadra mexicana.