Se confirmó lo que Fernando Hierro tanto necesitaba en Chivas y no son fichajes

Para Fernando Hierro ha sido trascendental rodearse de su gente de confianza en las Chivas de Guadalajara para que su proyecto vaya dando frutos, luego de seis meses en el cargo donde accedieron a la Gran Final que perdieron contra los Tigres de la UANL, pero todavía tenía una cuenta pendiente para tomar mayor control del tema deportivo.

Por el Rebaño Sagrado han pasado varios directivos que se han quedado cortos en las expectativas, el caso más reciente fue el de Ricardo Peláez, quien ni con una fuerte inversión en refuerzos pudo darle al conjunto rojiblanco lo que se merece, por lo que todo quedó en buenas intenciones y en gastos afectaron más tarde los bolsillos del dueño Amaury Vergara.

Pero con la llegada de Hierro la situación en Chivas ha ido cambiando con pasos firmes, pues no solo se dejaron de pagar altos costos por contrataciones que no lo ameriten, sino que se ha volteado la mirada hacia otro mercado como la MLS e incluso el español, de donde llegó Óscar Whalley a cambio de no más de un millón de dólares.

Se confirmó lo que necesitaba Fernando Hierro en Chivas

En días pasados se dio a conocer la nueva estructura de fuerzas básicas con la única misión de convertirla en el nuevo semillero de Guadalajara para el futuro cercano, por lo cual el técnico Veljko Paunović tomó en cuenta en esta Pretemporada a jóvenes como Yael Padilla, Raul Martínez, Mateo Chávez y Zahid Muñoz, por mencionar algunos.

Razón que motivó a Hierro a hacerle la petición a Amaury de que su mano derecha, Fran Pérez se haga cargo como director de futbol para darle mayor seguimiento al Tapatío, la Sub-23 y la Sub-18: “Además, Fran Pérez y Arturo Ortega aprovecharon la ocasión para darle la bienvenida oficial a los 4 refuerzos del Tapatío: Arturo Palma, Luis Rey, Leonardo Sepúlveda y Sául Zamora”, fue parte de lo que publicó el Rebaño en su portal.

¿Quiénes serán los entrenadores?

– Tapatío: Arturo Ortega

– Sub 23: Pepe Meléndez

– Sub 18: Sergio Pinto