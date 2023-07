Rafael Dudamel, director técnico del club Necaxa, se rindió el miércoles ante la tradición de las Chivas de Guadalajara y se deshizo en elogios previo al partido de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El timonel venezolano resaltó el presente rojiblanco, que “genera respeto, admiración“.

El Rebaño Sagrado está listo para medirse a los Rayos, un duelo que tendrá un sabor especial este jueves para Dudamel al enfrentar por primera ocasión a los rojiblancos en su primera experiencia en el futbol mexicano tras entrenar a clubes en ligas de Suramérica, como: Colombia, Chile y Brasil.

Dudamel, con experiencia en Selección de Venezuela (Sub17, Sub20 y Mayor), reconoció a Fox Sports que “vamos a enfrentar no solamente al líder del torneo en este momento, sino que además vamos a enfrentar al subcampeón. Entonces, esa performance del rival, genera respeto, genera admiración“.

El entrenador de los Rayos añadió que “son los partidos que a nosotros dentro del futbol, a los jugadores, les genera una autoexigencia. No tienes que estar como entrenador o líder motivando con algo más, tienes que sencillamente dejar el mensaje claro de lo que hace el rival, de lo que quieres de ellos en el partido y después, toda la adrenalina competitiva va a salir sola“.

¿Qué espera Rafael Dudamel del partido con Chivas?

El estratega venezolano de Necaxa advirtió a Fox Sports que este jueves le recibirá “un estadio que seguro va a estar repleto, con 45-50 mil personas. La cancha no ha estado muy buena, pero no es una limitante, porque las mismas dificultades las van a tener ellos (Chivas)“.

La opinión de Rafael Dudamel sobre la filosofía de Chivas

Rafael Dudamel elogió y reconoció a Fox Sports que “esa filosofía de trabajo de puros mexicanos es admirable. Creo que en un país con tantos millones de habitantes debería ser normal que se juegue con muchos criollos (nativos)“.

El técnico venezolanos de los Rayos argumentó: “Lo atípico es que puedan haber nueve extranjeros y que cuando vas a conformar un plantel, digas: bueno y dónde vamos a poner a los cuatro mexicanos. Me parece que eso va en contra del futbol mexicano, del país. Por eso me siento tan orgulloso de poder estar trabajando con un club con esta filosofía de Necaxa, que por ejemplo, contra Toluca terminamos con ocho mexicanos (en cancha). Entonces, nosotros no andamos en esa de dónde ubicamos a los mexicanos, para nosotros los mexicanos tienen prioridad y el extranjero tiene que cumplir eso, ese rol de importado, de traer lo que aquí no hay y tiene que marcar esa diferencia“.