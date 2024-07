Ramón Morales es uno de los jugadores que viven en el recuerdo de la afición de las Chivas de Guadalajara por los éxitos obtenidos durante los casi 10 años que estuvo en la institución, sin embargo también sufrió momentos de desencuentro con el equipo de sus amores, cuando recibió un extraño comportamiento del entonces dueño, Jorge Vergara.

Ramoncito Morales llegó al Rebaño Sagrado en 1999 después de un paso de tres años con Monterrey, pero la realidad es que su sueño hecho realidad se cumplió al ser un aficionado rojiblanco desde que era niño, por lo cual dejó muy claro que sus actuaciones hablarían por sí mismas para convertirse en un referente.

Y claro que no lo hizo mal, se convirtió en titular, campeón en el 2006 de la mano de José Manuel de la Torre y capitán a partir de ese título, una vez que se fue Oswaldo Sánchez, no obstante, después vinieron tiempos complicados para Chivas y la relación con Jorge Vergara se fue volviendo tensa, al grado de que nunca supo por qué se fue de institución en el 2009 para estar parado seis meses antes de volver a las canchas con Tecos de la UAG.

El desaire que vivió Ramón Morales por parte de Jorge de Vergara

“Juan Andrés Sámano, antes era representante y ahora es mi amigo, tenía buena relación con Denis Te Kloese y me dice que quiere un entrenador que esté identificado con Chivas, le dije ‘pues ahí está Benjamín Galindo’, le pasé el teléfono y lo contactaron y él le dice (a Te Kloese) ‘¿por qué no metemos a Ramón al cuerpo técnico de Benjamín?’.

Ramón Morales tuvo un interinato por Chivas en el 2015. (Foto:Mario Castillo/JAM MEDIA) Ramon Morales

“Después me llama Te Kloese y me dice ‘bienvenido vas a formar parte de cuerpo técnico de Benjamín solamente estoy esperando que Jorge dé el visto bueno’, pero Jorge dice que no, que todo aprobado, menos yo. Nunca super por qué”.

“En mi salida se manejaron muchas cosas, yo la verdad estoy muy agradecido con Don Jorge y con todo lo que es Chivas, yo creo que hubo gente que estuvo detrás que le dio información sobre mi persona y él decide que no. Me sentí mal, me repetía ¿qué hice? Mi esposa y Juan Andrés estaban diciéndome ‘pues mándale un correo, pregúntale’ y yo, no, ¿para qué? Al final me convencen y le mandó un correo muy sencillo. En la noche me habla Denis para decirme ‘me acaba de hablar Jorge para decirte bienvenido a Chivas’”, fue lo que reveló Ramón Morales en el podcast La Capitana.