Benjamín Mora, director técnico del club Atlas, se desató este martes en una conferencia de prensa y despreció a las principales figuras de su próximo rival: Chivas de Guadalajara, en una especial edición de ida y vuelta del Clásico Tapatío, en el marco de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Las estrellas del Rebaño Sagrado: Alexis Vega y Víctor Guzmán, fueron minimizados por el actual estratega de los Rojinegros en la previa del partido de ida de la llave de Liguilla, se disputará el jueves en el Estadio Jalisco, donde se esperaba un lleno total, pero un plan de los Zorros lo impedirá.

El Pocho Guzmán, actual capitán de las Chivas, coleccionó siete goles y dos asistencias en la ronda regular del Clausura 2023, mientras que Alexis Vega sumó tres anotaciones tras recuperarse de una lesión. Pese a liderazgo de ambos elementos, el timonel rojinegro advirtió de forma insulsa que la dupla “no me preocupa demasiado“.

Mora, en cambio, elogió a su delantero colombiano, que se quedó cerca del título de goleo al marcar 12 goles y resaltó que “yo creo que es un estado natural de Julián Quiñones, es el verdugo de muchos. Es uno de los mejores jugadores de la Liga MX, está extremadamente motivado para cerrar con goles. Yo no sé si calificarlo como verdugo de Chivas; es un jugador que nos ayuda mucho en lo juego colectivo y esperemos que salga en un buen día“.

El desplante a Alexis y el Pocho

Benjamín Mora, a dos días del partido de ida de los Cuartos de Final entre Atlas y Chivas, no considera que los máximos referentes ofensivos en la actualidad representen al Guadalajara y explicó que: “el Pocho Guzmán y Alexis Vega son uno de los mejores jugadores de nuestro país. Sabemos sus defectos y deficiencias, sabemos que no representan a Chivas ellos dos. Estamos pendiente a sus grandes características y a las nuestras, no me preocupa demasiado“.

