La novela de la búsqueda del nuevo entrenador de Chivas continúa, por lo que los rumores ahora se sitúan en el estratega español Quique Setién, quien sería una de las opciones que manejaría el Comité Deportivo integrado por Fran Pérez y Juan Carlos Martínez.

La comitiva europea insiste en proponer a un entrenador consolidado y de perfil europeo para el Guadalajara, por lo que el exentrenador del Barcelona sería una apuesta interesante en el entorno rojiblanco, aunque no es un hecho que sea la propuesta más fuerte de los discípulos de Fernando Hierro.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que no es un hecho la llegada de Setién al chiverío principalmente porque Amaury Vergara no ha definido cuál será el rumbo de la institución, en otras palabras, no define si Fran Pérez y Juan Carlos Martínez continuarán en la institución.

“Los españoles están buscando por su lado entrenador. Había sonado el croata Nico Kovac y que estaban sondeando un español y surge este nombre de Quite Setién, técnico español. Ojito, que no es el único español que están sondeando.

“Es una opción para el Rebaño Sagrado, no es el candidato uno y que estén con toda la firmeza del mundo sobre de él, por una simple razón: ni siquiera está definido el rumbo a nivel gerencial que va a continuar el Guadalajara. No se sabe si los españoles se van a quedar o si los van a largar”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quién dirigirá a Chivas en los próximos partidos?

Ante la indecisión de la cúpula rojiblanca, todo parece indicar que el Guadalajara será dirigido por el interino Arturo Ortega, quien apunta a tomar las riendas del primer equipo durante lo que resta del Apertura 2024 para darle tiempo a la directiva de elegir al nuevo estratega.