El entrenador mexicano es el que lidera las preferencias en la directiva rojiblanca; sin embargo, los españoles no respaldan esa decisión.

La razón por el que Fran Pérez y Juan Carlos Martínez no quieren a Gerardo Espinoza en Chivas

Chivas continúa viviendo varias telenovelas en el interior de la institución, en donde la más importante es la que se vive para definir el nombre del próximo entrenador rojiblanco, en donde la opción más adelantada era Gerardo Espinoza; sin embargo, Fran Pérez y Juan Carlos Martínez serían los primeros opositores.

Hay que recordar que tras la salida de Fernando Gago, Amaury Vergara destinó dos búsquedas de timonel para el Guadalajara, una en el mercado local encabezada por Alejandro Manzo y una internacional en la comitiva española, en donde no han alcanzado un acuerdo para definir al sucesor de Pintita.

Sin embargo, el comunicador de Récord, Jesús Hernández, reveló que los españoles no ven con buenos ojos a Gerardo Espinoza debido a que él no estaría dispuesto a abrirles espacios a los mexico-americanos que trajeron los españoles, sino que aportaría por subir al primer equipo a quienes considere en mejor nivel.

“¿Por qué hay fricciones con el Loco Espinoza? Dijo ok, me la juega con chavos, pero voy a subir a los que yo vea. Es que Fran Pérez trajo a siete mexico-americanos. Me enteré que en esta laguna, los españoles quieren aventar al ruedo a los mexico-americanos que ellos trajeron. Entonces ahí hay un dilema”, explicó el reportero en su canal de YouTube.

Es por eso que los españoles estarían presionando por imponer a su entrenador para que tome las riendas del chiverío, a sabiendas de que sería su última carta para convencer a Amaury Vergara de quedarse en la directiva tapatía, ya que se menciona que el ciclo de los europeos estaría a punto de terminarse.

¿Quiénes son las opciones propuestas por Fran Pérez y Juan Carlos Martínez?

Hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de los candidatos propuestos por la comitiva española, se ha especulado que Nico Kovac y otro estratega español, pero hasta el momento todo se ha tratado de rumores.