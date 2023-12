Fernando Gago, nuevo entrenador de las Chivas de Guadalajara, platicó el miércoles de su objetivo principal para el próximo año. Esto, después que fue presentado de forma oficial en el Estadio Akron, como director técnico para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El argentino reconoció en un análisis exclusivo para Telemundo Deportes que buscará afianzar al equipo en el transcurso del tiempo.

El nuevo Pastor del Rebaño Sagrado, durante la entrevista que sostuvo con la reportera Arantza Fernández, habló de cómo fue recibido en la Perla Tapatía. El extécnico de Racing, afirmó que “muy bien. La verdad, llegué hace dos días, conociendo un poco la ciudad, tratando de ver un poco también la zona donde vamos a vivir. Conociendo el centro de entrenamiento, hoy el estadio, así que con muchas cosas, pero con mucha ilusión“.

Gago, en cuanto al contacto e interés del Guadalajara por contratarlo, confesó a Telemundo Deportes que “fue muy rápido. Hablé con Fernando (Hierro), tuve una charla bastante extensa, me contó la idea del proyecto, la idea de cómo viene trabajando el club“.

El argentino admitió que todo eso: “Me entusiasmó. Me gustó mucho la idea de poder tener un proyecto así en un club de futbol. Creo que eso hoy por hoy es difícil de encontrar y me gustó la forma. Fuimos muy claros los dos y creo que las negociaciones se hicieron muy rápido. Se hicieron en menos de una semana y yo ya estaba aquí en Guadalajara“.

Hierro se reencuentra con Gago tras compartir como jugadores en Real Madrid (Chivas)

¿Qué le interesó a Fernando Gago del proyecto de Chivas?

El exmediocampista del Real Madrid, en cuanto a los factores que lo convencieron de llegar a Verde Valle, admitió que fueron: “Muchas cosas. No solamente el sentido de pertenencia de sólo jugar con jugadores mexicanos. Sino también el desafío de un club grande, de una afición como la que tiene, también por la ciudad“.

Gago añadió a Telemundo Deportes que “hubo un montó de parámetros que a mi me llevaron a tomar la decisión. Donde yo ya tenía decidido volver a entrenar o si existía la posibilidad de volver a entrenar. Creo que se dieron las cosas de ambos lados y los caminos se hicieron mucho más fáciles“.

El estratega argentino, de apenas 38 años de edad, fue consultado por la competencia dentro del futbol mexicano. Aseguró que es “muy buena. Creo que es muy buena. Creo que le da una cierta competencia todo lo que es los torneos, desde la forma que se juegan“.

El objetivo de Fernando Gago en 2024 con Chivas

Fernando Gago, durante su argumentación, reveló el objetivo que tiene trazado para este año de contrato que le une a Chivas. Reveló que “obviamente, que intentaremos y buscaremos afianzar a un equipo no solamente en el transcurso de un torneo, sino en el tiempo. Creo que eso va a ser lo importante, lo que vamos a buscar de tratar de hacer y a eso es lo que vamos a apuntar en todo este inicio de proyecto“.

El nuevo Pastor del Rebaño se extendió y admitió que “yo creo que el futbol en si pasa igual en todos lados. Es una cuestión de que todos juega once contra once y con un balón. Después, están las formas, está cómo lo queremos entrenar o cómo lo queremos jugar, pero que en sí el futbol es un juego. Obviamente, que no deja de ser un juego, con todas sus responsabilidades, con todos los matices que tiene una competición de lo que quiere el aficionado. Que al aficionado lo único que le interesa es ganar y es lógico, y lo entiendo de esa forma. Pero creo que hay caminos para llegar a eso y vamos a tratar de encontrar una identidad de juego, para poder llegar a lo que queremos que es el resultado“.

¿Qué caracteriza a los equipos de Fernando Gago?

El entrenador del Guadalajara, en cuanto a su estilo, resaltó a Telemundo Deportes que desea “un equipo protagonista. Un equipo con mucho dominio de balón, con mucha presión, con mucha velocidad. De tratar de ser un equipo intenso, en todos los aspectos y que sea un equipo que enfrentarlo sea duro para el rival. Jugando bien o jugando mal, que sea un equipo duro, que va a tratar de siempre tener el protagonismo en cada partido“.

El análisis del Guadalajara que hizo Fernando Gago

“Yo creo que es muy bueno, tras todo el análisis que pudimos hacer. Por eso también tomé la decisión de venir, porque hay una materia para poder trabajarla. Hay un equipo que vamos a trabajar para consolidar, para hacer un equipo que tenga el sentido de pertenencia con el club y sentido de pertenencia con ellos mismos“.

Fernando Gago, acerca de su crecimiento personal, reconoció que “hay varios aspectos, en lo que uno fue como futbolista. Me ha tocado vivir muchas lesiones, fueron cinco operaciones que tras las cinco volví a jugar y la mentalidad también de hacer crecer al futbolista. Yo creo que muchas veces nosotros, como exjugador, aprendimos por ahí con el correr de los tiempos y de más grandes aprendimos más cosas de jóvenes. Entonces, creo que hoy la cantidad de información que hay, la cantidad de herramientas que hay para darle al futbolista es necesario que se empiecen a dar desde temprana edad, para que su recorrido en el futbol tenga un beneficio mayor desde lo deportivo“.

El estratega argentino de Chivas, en cuanto a su equipo de trabajo, que estará integrado por sus coterráneos Fabricio Coloccini y Federico Insúa. Advirtió a Telemundo Deportes, que “sí, son todos exjugadores. Son todos gente de futbol de hace muchos años, que también da la posibilidad de tener esas visiones distintas. Esas visiones desde donde lo futbolístico cada uno piensa y entiende, pero hay una idea general y sobre esa idea general se trabaja y también da una imagen con los futbolistas, que también es linda. Porque tener a jugadores que han jugado en selecciones nacionales, en clubes de Europa, creo que también puede llegar a motivarlos desde ese lado“.

La importancia que Fernando Gago da a Fuerzas Básicas

Algo clave para el éxito de Chivas está en sus Fuerzas Básicas y así lo tiene claro Fernando Gago. El técnico reconoció que “es muy importante. Pero como creo que todo proceso de los jóvenes necesita su tiempo. Vamos a trabajar para que los procesos, el tiempo ese necesario que necesitan ellos sea más corto. Trabajarlo desde la psicología, desde lo físico, desde lo futbolístico los tiempos sean cortos. Obviamente, que va a haber necesidades, va a haber chicos que van a jugar, chicos que no van a jugar, que van a tardar mucho más tiempo en jugar por su proceso formativo. Entonces, eso creo que es fundamental para que también entienda, para que también se equivoquen y eso es normal. Como también va a ser con los jugadores más experimentados, más grandes que todos, van a tratar de poder competir para ganarse un lugar“.

Gago, en cuanto a los refuerzo, se rehusó a ahondar sobre el tema y señaló de forma tajante a Telemundo Deportes que “a ver, el análisis lo tenemos. El análisis de lo que pretendemos está hecho. Yo creo que merecen mi respeto los futbolistas y necesito estar con ellos, hablar y a partir de eso, veremos de cómo también va dependiendo el mercado“.

El mensaje de Fernando Gago a la afición de Chivas

Gago, en sus palabras para los 40 millones de chivahermanos, los invitó a: “que confíen, que apoyen y que estén con este equipo, con este proyecto, que vamos a hacer todo lo posible para estar compitiendo, para ser un equipo que ilusione y también que contagie desde dentro del campo hacía afuera“.