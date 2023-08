Es prácticamente un hecho de que Alan Pulido no volverá a ser jugador de Chivas, no solamente por la mejora económica que planteó el conjunto del Sporting Kansas City para renovarle su contrato, sino que por las malas prácticas que hizo el mismo delantero y su representante.

En el Guadalajara contaban con que el atacante tamaulipeco se vestiría de rojiblanco en este semestre o máximo en el 2024; sin embargo, pese a que el mismo futbolista se comprometió con Fernando Hierro, la realidad es que él tenía en mente otro plan: incrementar la oferta del conjunto de la MLS y renovar con ellos, tal y como sucederá, según reveló el comunicador José María Garrido.

“La gente de Chivas había dicho que Alan Pulido dio su palabra para llegar al Guadalajara y si no era en este mercado, era en el de invierno (…) Resulta que Pulido simple y sencillamente utilizó al Guadalajara porque resultó muy fácil para Chivas negociar las condiciones del regreso de Pulido. En un principio no batallaron tanto para ponerse de acuerdo la directiva y la gente que lleva los destinos del jugador. Dio la palabra de que iba a llegar al Guadalajara y que no habría renovación con Kansas.

“Pasaban las semanas, Sporting no dobló las manos con la propuesta de Guadalajara, que no era nada mala, pero no la quisieron tomar porque apostaron para retener a Alan Pulido (…) Comienzan las ofertas, comienza a hablar, a abrirse la puerta por parte de Pulido y faltó a su palabra, por lo que al escuchar la oferta del Sporting, le falló a Chivas, pero su intención verdadera era renovar su contrato con el equipo de los Estados Unidos y utilizar a Chivas como argumento para decir ‘sí nos lo vamos a llevar’”, explicó el periodista en su canal de YouTube.

¿Qué sigue para Chivas?

Tras quedar eliminado de la Leagues Cup, el Guadalajara ya se encuentra en Verde Valle para mantenerse en los trabajos y recuperar la confianza y el buen funcionamiento que mostró el equipo en el arranque del Apertura 2023, por lo que deberán esperar para poder reaparacer en competencia.