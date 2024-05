Fernando Beltrán consolidó una gran amistad con el delantero Alexis Vega, durante su paso por las Chivas de Guadalajara. El mediocampista reveló que eso pasará a un segundo plano desde este miércoles, cuando se enfrente a su amigo y Toluca en el Estadio Akron. Un partido correspondiente a los Cuartos de Final de Ida del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Por ello, le aventó un reto a su excompañero y ahora rival previo al comienzo de esta llave.

El canterano ha sido pieza clave en la alineación del entrenador Fernando Gago y tras un cierre perfecto de la ronda regular, van por la Liguilla. El Rebaño Sagrado se enfrenta con los Diablos Rojos, que contarán con dos exrojiblancos: Jesús Canelo Angulo y Alexis Vega. Beltrán platicó en una entrevista exclusiva con TV Azteca desde Verde Valle de esta serie y sus excompañeros.

El Nene Beltrán reconoció que su rival: “está fortísimo. No lo digo por ellos dos, yo los conozco y jugué con ellos y se me hacen muy buenos jugadores. Pero, creo que en cada zona tienen un jugador importante y que manejan muy bien los ritmos del juego. Entonces, la parte importante de nosotros va a ser tratar de cerrar la eliminatoria acá, que no nos pase como en el torneo pasado, con Pumas. Que ahí también nos deja otra experiencia a nosotros, pero para poder sentirnos un poquito no cómodos, pero con mayor confianza en el partido de vuelta“.

El volante, en cuanto a tener como adversario a Alexis Vega, confesó que “va a ser la primera vez que lo enfrento, desde que estoy en Primera División. Es una sensación rara, porque lo tuve aquí todo el tiempo, entrenaba con él, me entendía con él, me gustaba jugar con él y ahora enfrentarlo, pues ni modo“. Así, Beltrán lo advirtió: “Voy a tener que hacer algo para que no haga nada. Digo, porque obviamente quiero ser campeón. Yo sé el deseo que él también tiene, porque aquí lo demostraba y trataba siempre de aportar esa parte de querer ser campeón él, pero yo ahora sí que ya no lo puedo defender“.

El coincidente aniversario de Fernando Beltrán con Chivas

Fernando Beltrán nació un 8 de mayo de 1998. Una fecha muy especial en la institución tapatía, que ese viernes cumplió 92 años de su fundación. Un aniversario que lo unió de por vida, con el ahora equipo de sus amores. El Nene reconoce que esta coincidencia no es obra de la casualidad, sino que era parte de su destino. Este miércoles, 26 años después, el volante y su club cumplen otra vuelta al sol con la misma ilusión de conquistar otro campeonato.

El mediocampista del Guadalajara reconoció a TV Azteca, desde Verde Valle, que “pues, mi mamá dice que no cree en coincidencias. Que esta parte ya estaba como escrita, mi mamá siempre me lo dice. Y yo al escuchar a mi madre que me dice: Si cumples años el mismo día que Chivas es porque algo vas a dejar aquí y así lo creo. Por eso, me siento muy motivado, por algo estoy aquí, por algo Dios me mandó aquí siendo de Ciudad de México, sin pensar que yo quería estar aquí. Me motiva muchos esos días, han pasado muy buenas cosas cuando hay partido y es mi cumpleaños. Esas sensaciones las tengo muy guardadas y las estoy viviendo desde ahorita, porque me encanta cumplir el mismo día que Chivas“.

Los números de Fernando Beltrán en el Clausura 2024

Fernando Beltrán apareció como una de las piezas inamovibles en el planteamiento del entrenador Fernando Gago en Chivas. El volante tuvo participación en todas las 17 fechas del torneo, de ellas, 16 como titular y completó 1,374 minutos. El Nene aportó un gol, que lo anotó el 30 de enero, precisamente en la victoria 3-2 sobre Toluca en el Estadio Akron. Partido de la Jornada 4 de la ronda regular del Clausura 2024.

El estelar mediocampista, en Liguilla, suma 19 juegos con el primer equipo y 15 en la alineación inicial. Acumula 1,289 minutos de acción en la Fiesta Grande. Además, aportó dos goles: Uno en la goleada 4-1 sobre Pumas en la reclasificación del Clausura 2022; el otro en el triunfo 1-0 sobre los universitarios en los Cuartos de Final de Ida del Apertura 2023. Ambos, en el Estadio Akron y contra el mismo rival.