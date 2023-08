Las Chivas de Guadalajara han ganado en competitividad con las llegadas de Fernando Hierro y Veljko Paunovic, por lo que ahora sí se observa un proyecto deportivo que apunte a ganar títulos. Aún así, ¿en el Rebaño ya le buscan reemplazo al serbio?

Por el momento Veljko Paunovic tiene todo el apoyo de la directiva e incluso de la afición. Sin embargo, un jugador de la plantilla se recibió como entrenador de futbol profesional: Antonio Briseño. ¿Será el Pollo entrenador de Chivas en algún momento?

“A principios de agosto de 2017, casi un mes y medio sin poder debutar en la liga portuguesa y me llenaba de incertidumbre que iba a pasar con mi futuro. Me llené de muchos pensamientos e inseguridades respecto a mi carrera, no encontraba la respuesta al por qué el mister en ese momento no contaba conmigo”, relató Briseño.

Agobiado por la falta de minutos, el Pollo finalmente encontró algo que lo rescatara: “En mi afán de buscar una motivación y no dejarme caer, decidí estudiar algo que me apasionara. Empecé a estudiar portugués para poderme comunicar mejor con mis compañeros y el mister; en mis días de ocio en Instagram vi que un gran amigo (Erpen) estaba estudiando la carrera de entrenador, fue una gran señal y sentí en mi corazón que tenía que inscribirme”, detalló el marcador central.

Espera motivar a los más jovenes

Con su publicación, Antonio Briseño buscó también transmitir un mensaje: “Esto se los comparto para motivar a más jóvenes, probarles que todo es posible y que pueden luchar por cualquier sueño que tengan, no se rindan jamás. Siempre lo he dicho, hay que ganarle al tiempo e irnos preparando para lo que viene, que nosotros somos dueños de nuestro futuro y seremos lo que siempre soñamos si nos esforzamos”.