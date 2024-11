Falta cada vez menos para que las Chivas se jueguen un boleto para la Liguilla, primero en el Play-In frente al Atlas, en una nueva edición del Clásico Tapatío. Luego, en caso de una victoria, tocaría enfrentar a Tijuana o América, en lo que sin dudas serán duelos de mucho riesgo para el Rebaño.

No obstante, u na de las grandes preocupaciones de la afición pasa por saber quién será el próximo entrenador de Chivas. Tras la salida de Fernando Gago, Arturo Ortega fue designado como interino hasta el término del Apertura 2024 , fecha a la que el Rebaño debería de llegar con mayores certezas respecto al nuevo estratega.

Una decisión urgente para planificar el Clausura 2025

El hecho de que Chivas se haya demorado en elegir al nuevo entrenador no sólo podría afectar al corto plazo. Y es que la planificación para el próximo torneo también será importante, por lo que cuanto más se retrase la decisión del estratega, más se demorará también en tomar otro tipo de medidas en el armado de la plantilla.

En este momento, Chivas no tiene claro qué jugadores continuarán o no en la institución; cuáles podrían ser negociados y aquellos que sí entrarán en consideración. Por ejemplo, algunos elementos deben de regresar de sus préstamos, como Sebastián Pérez Bouquet, pero será tarea del entrenador definir si el mediocampista entra o no en planes.

Pérez Bouquet es uno de los que debe regresar. ¿Será tenido en cuenta? (Imago7)

Incluso, también será importante saber qué juveniles podrían ser tenidos en cuenta para el primer equipo, como así también las prioridades a la hora de salir al mercado en busca de refuerzos. Chivas debería de llegar al diciembre con un panorama mucho más claro del que se tiene hoy en día, donde aparentemente reina el hermetismo pero las opciones no abundan.

¿Chivas espera por Matías Almeyda?

En las últimas horas trascendió que Matías Almeyda no está descartado para ser el próximo timonel rojiblanco, ya que la directiva estaría dispuesta a esperar hasta diciembre o enero para ver si puede o no salir del AEK Atenas. Esta decisión podría resultar arriesgada si no se tienen certezas sobre su salida y más aún si no se contemplan otras alternativas en caso de frustrarse la opción del aclamado entrenador argentino.