Las recurrentes lesiones o problemas físicos le están perjudicando al delantero de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, quien es uno de los jugadores más importantes de la plantilla. El atacante de 25 años no termina de encontrar su mejor forma, con la cual podría ser un futbolista mucho más determinante.

Tras dejar atrás la lesión de rodilla que lo privó de jugar la Copa Oro con la Selección Mexicana, Alexis Vega volvió a sumar minutos con la playera rojiblanca. Sin embargo, las dos actuaciones del atacante en Leagues Cup, ante Cincinnati y Sporting Kansas, no fueron demasiado ilusionantes.

Al sumarse este flojo regreso a otros rendimientos individuales también bajos, la afición de Chivas no se tomó bien la eliminación. Allí, Alexis Vega fue uno de los jugadores más críticados, pues hace timpo que el público rojiblanco espera más por parte de una de sus figuras.

Tigres fue el último en interesarse por Vega (Imago7)

Incluso, se estima que en la directiva también comienzan a perder la paciencia con Alexis Vega, un jugador que muchas veces estuvo vinculado al futbol europeo, pero por el que prácticamente no han llegado ofertas formales. A continuación, repasamos los cuatro equipos que en su momento han querido contratar al atacante.

Los cuatro equipos que quisieron a Alexis Vega

Porto

PSV

Monterrey

Tigres

Después de cumplir un buen papel en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Alexis Vega fue pretendido por el Porto, aunque finalmente no hubo una oferta. Desde el exterior, también se lo ha vinculado con el PSV, equipo que tiene una alianza estratégica con Chivas. Asimismo, los dos clubes regiomontanos, Monterrey y Tigres, también han negociado por Vega en distintos momentos.

Tuvo ofertas de Europa post-Qatar 2022, pero sólo por seis meses

Una vez finalizada su participación con México en el Mundial de Qatar 2022, Alexis Vega tuvo una oferta desde el exterior, pero la rechazó por no estar de acuerdo con las condiciones: “Con un equipo con el que hubo pláticas en Europa me quería llevar, quería que en seis meses jugara y si no me iba bien, regresar cedido a otro equipo del futbol mexicano. No le veo chiste ir a jugar seis meses en lo que tardas de adaptación presión y que te adaptes de la mejor manera y por situaciones de esas tomas las decisiones de no ir a no apresurar el proceso. Ahora estoy enfocado en Chivas, estoy súper feliz con mi familia de quedarnos tiempo acá”, explicó el atacante de Chivas.