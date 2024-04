Puede que el fichaje más importante en la gestión de Fernando Hierro, hablando en términos puramente futbolísticos, haya sido el de Érick Gutiérrez. El mediocentro regresó a la Liga MX en plenitud, con 28 años y después de mostrar un buen rendimiento en un importante equipo como el PSV.

Sin embargo, aunque había muchas expectativas con su llegada, el Guti tardó en mostrar un buen rendimiento. Ahora, en diálogo on TUDN, afirma estar más cómodo que hace algunos meses atrás: “Me siento muy bien a comparación del torneo pasado voy muy bien, se me critica mucho a veces, sé lo importante que soy en el equipo, lo que puedo aportar”.

Muchas veces Gutiérrez ha recibido críticas despiadadas pero aún así, aclara: “A veces mi futbol parece un poco perezoso, pero trato de estar siempre un paso adelante de los otros rivales, trato de hacer lo mío, puedo mejorar, me siento bien y contento, sé que puedo dar más” dijo el mediocentro rojiblanco haciendo referencia a ciertos cuestionamientos que recibe.

Érick Gutiérrez le respondió a sus detractores, afirmando que él sabe mejor que nadie cuando su nivel no es el ideal: “He aprendido, si ves estadísticas, mis números no son malos, son bien o a veces de los más altos, pero soy consciente… en Holanda estuve en un equipo exigente, cuando vine acá sabía la responsabilidad que tenía, cuando se me critica he aprendido mucho ya, soy consciente cuando juego mal, yo solito, nadie me lo tiene que decir, soy el primero en hacer autocrítica, lo tomo bien”, reflexionó.

El Guti habló de su nivel y las críticas que ha sufrido (Imago7)

El mensaje del Guti para todo Chivas

Por otro lado, Gutiérrez se mostró optimista respecto a las posibilidades de Chivas. Según su mirada, en el Rebaño hace falta creérselas un poco más: “A veces no nos damos cuenta del plantel que tenemos. Jugador por jugador tenemos muchísima calidad, no nos damos cuenta que podemos competir al tú por tú. Hemos competido contra los equipos de arriba de la tabla, hemos ganado o empatado. Tenemos que salir al cien por ciento, el querer ganar, acostumbrarse a ganar”, insistió el exmediocentro del PSV.

El choque ante Puebla

Este sábado, el Rebaño recibirá a Puebla en un duelo que puede parecer accesible, ya que se trata del colista de la tabla. Pero el Guti no se confía: “Veo mucho futbol, Puebla no es un rival nada fácil, se pone por delante del marcador muchas veces y le dan la vuelta por errores, saben a lo que juegan, son intensos, sabemos lo que nos jugamos y vamos a salir con todas las ganas que esos tres puntos se queden en la casa”, advirtió.