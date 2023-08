Está claro que Alexis Vega es uno de los jugadores más importantes con los que cuenta la plantilla de las Chivas de Guadalajara. El atacante, dueño de una gran calidad y habitual representante de la Selección Mexicana, es uno de los futbolistas a los que más se le exige.

No obstante,las lesiones no han dejado en paz a Alexis Vegaen el último tiempo, motivo por el cual no ha podido rendir al nivel esperado. Por tal motivo, las críticas han sido varias para el atacante en los últimos meses.

Tras recuperarse de su molestia en la rodilla izquierda, Alexis Vega volvió a jugar con Chivas en la Leagues Cup, pero su rendimiento, al igual que el de todo el equipo, no fue bueno. Esto ha hecho que en redes sociales, usuarios realizaran un video para burlarse del atacante.

Alexis Vega regresó a las canchas en las últimas semanas (Imago7)

En las imágenes, se observa a un jugador imitando las posturas corporales de Alexis Vega, como así también sus intervenciones con balón y ejecuciones de cara al arco. El video fue viral en TikTok y no dejó bien parado al futbolista del Rebaño Sagrado.

VIDEO: Así se burlaron de Alexis Vega