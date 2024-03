En Guadalajara se respira tranquilidad luego de la gran imagen que se dio en la vuelta por Concachampions ante América. En medio de esto el Cone Brizuela habló del vestuario rojiblanco y si está o no roto como comenzó a rumorear en la última semana previo al juego en el Estadio Azteca ante las Águilas.

Sin dudas el clima en el Rebaño Sagrado era muy tenso debido a que se había perdido con Cruz Azul, América y León en lo que fueron pésimos encuentros. En medio de esto todas las críticas apuntaban contra Fernando Gago por sus insólitas decisiones y experimentos con Lalo Torres.

En medio de esto se hablaba de un vestuario Rojiblanco totalmente roto luego de que haya habido divisiones con Pocho Guzmán y Chicharito Hernández. Sin embargo, el Cone Brizuela, figura del pasado miércoles, habló de estos rumores y descartó que haya bronca entre los jugadores.

“Esas son puras especulaciones y a veces hasta nos da risa. Son cosas que en verdad nos da risa, pero a la vez te da coraje porque no es posible que por una simple imagen o algún comentario ya la gente piense lo peor o crean que estamos rotos en el vestidor, y ya lo tomamos más bien a la broma y nos enfocamos en seguir como hemos venido haciendo”, expresó a Claro Sport.

Cone Brizuela afirmó que el vestuario de Chivas no está roto.

Y agregó: “Somos un excelente grupo. Cuando él empieza a hablar, guardamos silencio y tratamos de escuchar y de aprenderle por toda la trayectoria que hizo, por la experiencia que tiene y ha venido a sumar. Él lo ha dicho: ‘yo he venido a sumar, a pelear un puesto, porque el que venga aquí no me hace ser titular desde el primer momento. Es ganarme día con día de un puesto’, y creo que eso también motiva al compañero que obviamente sabemos que el entrenador puede respetar algunas jerarquías, pero al final de cuentas, al mejor es al que va a poner. Así que yo contento con el equipo. Todos estamos muy unidos y con el mismo objetivo de de jalar todos parejo”.

¿Cómo marcha Chivas en el Clausura 2024?

Como se sabe, Chivas hilvanó tres derrotas seguidas en el Clausura 2024 y se prepara para recibir a América. El Guadalajara hoy se ubica en la novena posición de la tabla general de posiciones con 15 puntos.

¿Cuándo y a qué hora se vuelven a enfrentar Chivas y América?

Chivas y América se vuelven a ver las caras este sábado por la jornada 12 en el Estadio Akron. El juego comenzará a las 21:05 del Centro de México y será transmitido por TUDN en México y por Telemundo en Estados Unidos.