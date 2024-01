Carlos Hermosillo, exjugador de las Chivas de Guadalajara, dedicó un video a analizar el oscuro destino de Alexis Vega en el Torneo Clausura 2024. El también ídolo de Cruz Azul reventó al devaluado atacante rojiblanco por “el mal manejo de su imagen“. Esto, ante la posibilidad que los clubes de la Liga MX le apliquen el “pacto de caballeros“. Sanción a la que se opuso el exgoleador celeste, aunque reconoció la oportunidad que desperdició el Gru.

El depreciado delantero del Rebaño Sagrado se vino a pique en 2023 jugar con Selección México la Copa Mundial de Qatar 2022. Participó en 10 de los 19 partidos de los tapatíos en el Apertura 2023. Fue titular en sólo cuatro juegos y entró de cambio en seis ocasiones, para coleccionar 457 minutos en un semestre horrible. La dirección deportiva rojiblanca analizó su continuidad y decidió darle salida en este mercado. Pero, el atacante rechazó una propuesta de Cruz Azul y decidió no marcharse, por lo que sería “congelado“.

Hermosillo aprovechó la tranquilidad de su hogar en domingo, para dedicarle un video de cinco minutos al caso particular de Alexis Vega. El también analista de la cadena FOX Sports ofreció su opinión sobre la posibilidad que sea “congelado” por Guadalajara y le apliquen “el pacto de caballeros“. Esto, tras recordar su paso por la asociación de futbolistas y comparar el caso del Gru con otros afectados, como Jesús Dueñas o Juan Reynoso.

Carlos Hermosillo analizó el caso Alexis Vega

El exgolador de Cruz Azul inició su intervención al admitir que “estaba escuchando a algunos comentaristas de Guadalajara hablar sobre el tema de Alexis Vega y hablaban que Alexis Vega estaba separado, entrenaba aparte (del grupo) y prácticamente no iba a tener cabida en estos seis meses“.

Alexis Vega no vio acción en ninguno de los partidos de la pretemporada rojiblanca (Chivas)

El exintegrante de la Selección Mexicana consideró que “Chivas también estaba muy molesto, porque pues tendría que recuperar algo y al terminar su contrato en seis meses, Alexis Vega quedaría completamente libre. Entonces, algunos clubes, no todos ya se habían puesto de acuerdo para no contratar a este jugador“. Lo que se conoce en el entorno de la Liga MX como el “Pacto de Caballeros“.

Carlos Hermosillo recriminó las decisiones de Alexis Vega

El delantero con breve paso por el Guadalajara en 2001 refirió que “aquí hay dos cosas muy importantes. Estas son de las consecuencias que uno tiene que asumir como jugador. Por eso, siempre digo: hay que cuidar tu profesión. A veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos“.

Por lo que le recriminó que “el jugador de futbol hoy, mi querido Alexis, gana muy bien, extraordinariamente bien. ¿Tienes calidad?, sí. Lamentablemente no has tenido buenos años. Lamentablemente has tenido lesiones, lesiones importantes que no te han dejado rendir“. Añadió que “yo creo que en esa oportunidad que te presentaban algunas instituciones, una de ellas Cruz Azul. No sé cuál sería la cláusula y no sé si eso sería el tema, pues a veces en la vida hay que arriesgar. Arriesgar y saber lo que tu eres, lo que tu vales. Entonces, es un riesgo sabiendo que viene de ti“.

Hermosillo insistió en su critica al señalar que “por eso creo, que dejaste ir una gran oportunidad. Por eso, creo que Chivas está molesto, porque también hizo una inversión y pagó un sueldo. Pero esos los riesgos que corre uno en los negocios. Pero hoy esta parte que algunos equipos están poniéndose de acuerdo, están siendo solidarios con Chivas para no contratarlo en la siguiente temporada, hijole; no me gusta. No me suena, no lo creo, también lo tengo que decir: No lo creo“.

Compara a Alexis Vega con el caso Jesús Dueñas

El exatacante de Selección Mexicana reconoció que el “pacto de caballeros“: “Es una muestra, mis queridos futbolistas, de que el futbolista está solo. De que no existe la unidad, nunca ha existido y hoy sé que con este video, me van a decir: No, pero tu fuiste uno de los esquirloes. Es que nadie sabe la verdad de las cosas. La realidad es que nunca ha habido unidad“. Recordó: “que haya venido este gran jugador, histórico internacionalmente que se llama Hugo Sánchez a decir, no sabía ni lo que decía. No sabía ni lo que estaba sucediendo. Yo fui presidente de la asociación de futbolistas, fui vicepresidente de la asociación de futbolistas y nunca se pudo lograr el objetivo de tener un sindicato, ni se podrá. Porque no existe unidad, porque esta gran fortaleza de los jugadores de hacerles entender“.

Hermosillo, aprovechó para comparar el caso de Vega con otros, al advertir que “voy a separar una cosa con la otra: La indisciplina, el mal manejo de su imagen de Alexis Vega, terrible. Pero voy a separar otra cosa: hoy (Jesús) Dueñas, de Cruz Azul, Juan Reynoso que estuvo en Cruz Azul, que Reynoso se tuvo que ir a la comisión de jugador que está dentro de la Federación, válgame la redundancia, en la federación. Lo mismo que va a tener que hacer Dueñas, porque también lo trataron muy mal“.

El analista televisivo criticó que “entonces, para algunas cosas sí hay unidad, pero para otra no hay respeto hacia el jugador, respeto a un contrato. Que si jugó bien o jugó mal; si jugó poco, lo que sea, lo contrataste, tiene un contrato y tienes que responder. Si no cumplió, maestro, hiciste un mal negocio. La vida es así, hoy perdí, con unos pierdes, con otros ganar, yo creo que es así. Pero esto es lo que yo creo, la unidad no va a existir“.

La recomendación final de Carlos Hermosillo a Vega

Carlos Hermosillo concluyó su extenso análisis con una emotiva recomendación: “Alexis Vega, ojalá encuentre camino. Pero más que nada ojalá entienda de la importancia de jugar al futbol, de la importancia de ser disciplinado, de la importancia de tener una buena imagen y de la importancia de tener el respeto de tus compañeros y de la gente, que en algún momento había hablado bien de ti, que en algún momento dijo que eras jugador para Europa, que en algún momento dijo que eras el mejor jugador mexicano que había en la Liga. Ojo, cuídate, cuida tu imagen“.