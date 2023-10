El ambiente en torno a Chivas sigue siendo turbio debido a la serie de decisiones que se han tomado en los últimos días, tanto de directiva, jugadores y hasta el entrenador Veljko Paunovic, por lo que el histórico del Rebaño, Eduardo de la Torre, explotó contra el serbio por coquetear con el Almería.

La continuidad del estratega europeo en el Guadalajara ha estado en entredicho durante las horas recientes debido al interés del conjunto español de llevárselo; sin embargo, esa posibilidad no cayó bien en el Yayo que lamentó que el entrenador no respetara al conjunto rojiblanco, aunque dejó en claro que no desea que se marche el estratega.

“La postura del técnico es decepcionante. ‘Me voy porque estoy decepcionado del equipo’. Si llegaste a arreglar, a encabezar un proyecto de un problema que ya existía. Yo también quiero que no se vaya, pero el simple hecho de estar negociando ya está mal. La postura está mal.

“Si se va o no se va, es otra cosa. Está negociando, abre las puertas. Para mí la postura debió ser: ‘tengo contrato, tengo equipo y no me voy ahorita, no quiero negociar nada’. Eso sería contundente”, declaró De la Torre en La última palabra.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas del Apertura 2023?

El compromiso entre el Guadalajara y los Zorros que dividen a Jalisco se disputará el próximo sábado 7 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México.