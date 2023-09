Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, le puso más leña al fuego en la crisis que atraviesan los rojiblancos. El canterano mandó un incendiario mensaje a la afición tapatía, después de la caída 1-3 ante Mazatlán en el Estadio Akron que desató nuevos abucheos.

El Rebaño Sagrado carga con una seguidilla de cinco partidos sin ganar en el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. En la que suman sólo uno de los últimos 15 puntos en disputa, para estancarse en 14 unidades. La derrota del martes en el adelanto de la Jornada 11 presentó lo peor del equipo y desató la crisis.

El Nene Beltrán, durante una plática en exclusiva con Erick López para TUDN, defendió a su compañero Alexis Vega. Aseguró que el atacante desea volver a ser esa figura clave para el Guadalajara, pero recordó que si Lionel Messi ha sido abucheado, nadie está excento de ello.

Fernando Beltrán defendió a Alexis Vega de los abucheos

El canterano de las Chivas refirió desde Verde Valle que “A (Alexis) Vega sí le están exigiendo. Pidiendo otra vez ese 10 que ha sido. Sabemos como son las cosas, cuando estamos muy bien, cuando uno salva al equipo y mete gol, es el mejor; cuando uno se equivoca, no anda bien, es el peor“.

Beltrán rememoró a TUDN que “ganamos muchos partidos por Vega. Muchísimos puntos ganamos por Vega y es la realidad. Pero él no está en su mejor versión y no pasa nada, muchos futbolistas pasan por eso, tienen esa etapa”. Agregó que “Alexis quiere volver a retomar y volver a ayudar, pero la afición que quiera exigirle, que le exija, pero no le aplaudan cuando hizo una jugada. Si se la van a morir, muéranse con él. Esta parte uno como futbolista lo siente y muchas veces pasa; te llegan mensajes. Primero, hay gente que te está aplaudiendo y después ya te esta… Así es esto y está bien, si abuchearon un día a Messi, nos van a abuchear a todos“.

Fernando Beltrán salió en defensa de Alexis Vega tras los abucheos de la afición (IMAGO7)

La advertencia de Fernando Beltrán a la afición de Chivas

Fernando Beltrán, en cuanto a los abucheos del martes en el Estadio Akron, indicó que “a veces, yo trato de entender a la gente. Si entiendo que paga uno boleto, porque viene a ver al equipo y viene a exigir. Porque eso es lo que quieren resultados, funcionamiento, que se gane y se gane bien, eso lo entiendo. Pero lo que yo trataría de decirles es que elijan un lado“. Así, que lanzó su incendiaria advertencia al chiverío al señalar que “si nos van abuchear, abuchéenos. Si nos van a exigir, exíjanos. Pero no esa parte, que primero nos abuchean y después nos aplauden. Como que no se entiende“.