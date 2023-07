Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, dejó muy clara la misión que tiene el plantel rojiblanco para este comienzo del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX hasta el receso del calendario, para disputar la Leagues Cup 2023: “Tres partidos, ganarlos todos“.

El estelar canterano del Rebaño Sagrado fue pieza clave en la victoria sabatina 3-1 sobre el Atlético de San Luis en el Estadio Akron, en el marco de la Jornada 2 del torneo al anotar un de esos goles (40′). Yael Padilla (38′) y Ronaldo Cisneros (80′) concretaron el triunfo rojiblanco en Zapopan.

El Nene Beltrán, aún sobre el césped del Estadio Akron, reconoció a Chivas TV que “ver el estadio así es muy importante para este inicio de torneo. Empezar así en casa también es muy bueno, dos triunfos te dan mucha tranquilidad, mucha confianza. Retoma el nivel el equipo, que siempre ha mostrado y eso era lo importante hoy, jugar bien y ganar“.

El mediocampista del Guadalajara, en cuanto a los goles, analizó que “al final era calma, porque siempre que el equipo contrario pierde a un jugador, pues obviamente que va a querer mantener más el orden un poquito más atrás, ya no te va a presionar más. Sabíamos que moviendo el balón íbamos a abrir muchos espacios y así fueron los dos goles; de un lado para otro y al final fueron grandes jugadas, grandes goles y el equipo lo merecía, porque habíamos entrenado muy bien“.

El aporte del Nene Beltrán a Chivas

Beltrán reveló a Chivas TV tras la victoria sobre San Luis que “es importante siempre tratar de ayudar al equipo. A veces no meto gol, pero siempre mi trabajo ahí está, está reflejado, por algo el profe me está dando la confianza y yo trato de responderle allá adentro. De ayudar a mis compañeros en lo que pueda, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, hoy me toca meter un gol y estoy muy agradecido, porque antes era mitad de torneo cuando empezaba a meter un gol y ahora empezar así el torneo me da un plus y me siento muy confiado“.

La misión de Chivas previo a Leagues Cup

El Nene Beltrán reconoció que en este inicio del Apertura 2023: “ese es el propósito ahorita, el objetivo: tres partidos, ganarlos todos. Vamos muy bien, creo que ya con estos dos partidos vamos a tomar mucha confianza, pero todos los rivales son distintos. El partido que viene va a estar todavía más difícil, entonces, tenemos que concentrarnos bien, con mucha humildad, con mucho trabajo, que es lo que nos está dando resultados hasta ahorita“.