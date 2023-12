Todas las miradas en las Chivas de Guadalajara apuntaban hacia la búsqueda de refuerzos con vistas al Clausura 2024. El mercado de fichajes, en el que sonaban nombres como José Castillo, Chicharito Hernández y Guillermo Martínez, era la prioridad de la afición hasta que diversos periodistas empezaron a dar por hecha la salida de Veljko Paunovic. Fernando Gago es ahora el principal candidato a reemplazarlo.

El entrenador serbio no compartiría detalles del proyecto con la directiva encabezada por Fernando Hierro, razón por la que preferiría dar un paso al costado. Todavía no hay anuncio oficial pero todo parece marcar que el Rebaño deberá buscar un nuevo estratega, en un mercado en el que no parecen haber demsiadas alternativas.

El segundo semestre de Veljko Paunovic al mando no fue nada bueno, a tal punto de que se vio una gran irregularidad jornada tras jornada, antes de la eliminación ante Pumas. Sin embargo, en su primer torneo el serbio logró llevar al equipo hasta una final, con una idea de juego valiente que regaló la remontada en el Estadio Azteca e ilusionó a la afición.

Fernando Gago y un antecedente similar al de Veljko Paunovic

Aunque Chivas parecía tener en el bolsillo aquel Clausura 2023, finalmente Tigres UANL dio la sorpresa y logró dar vuelta al marcador en el tiempo suplementario. Paunovic se quedó entonces muy cerca de la gloria en el Rebaño. Incluso muchos le criticaron ciertas decisiones tácticas en aquella final disputada ante un Estadio Akron repleto.

Fernando Gago es ahora el principal candidato para llegar al Rebaño, ya que el rumor de su acuerdo con la institución surgió incluso antes de que lo de Paunvovic saliera a la luz. Pues bien, el joven entrenador argentino tiene un antecedente muy similar al de Paunovic, ya que también se le escapó un título de manera insólita y en su propio estadio.

El título que se le escapó a Fernando Gago en Racing Club

La Liga Profesional del futbol argentino tuvo en 2022 un final para el infarto. Boca y Racing llegaron a la fecha final disputándose el título, pero teniendo que enfrentar además a Independiente y River, respectivamente, históricos clásicos de sus rivales en la pelea. Hubo especulaciones, pero finalmente Independiente igualó 2-2 en su visita a la Bombonera y le dejó casi en bandeja el campeonato a la Academia, su máximo rival, con Fernando Gago en el banquillo.

El entrenador tuvo la chance de coronar una gran campaña ante su público. Racing comenzó ganando el encuentro ante River y prestó atención a lo que sucedía en Boca-Independiente. Con el empate en ese duelo, Gago y compañía acariciaron el título, pero los Millonarios llegaron al empate.

Hubo un penal en favor del conjunto local que fue fallado por Jonathan Galván ante Franco Armani. Finalmente Racing perdió 1-2 y el título fue para Boca, mientras que a Gago, como a Paunovic, le recriminaron ciertas decisiones como la de no designar un pateador para el penal y dejar que los jugadores decidieran ellos sobre el campo de juego.