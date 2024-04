Fernando Gago no puede repetir el error que cometió Veljko Paunovic en la última jornada

Este sábado tendrá lugar una nueva edición del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas. El Rebaño visitará el Estadio Jalisco en lo que se sabe es una de las rivalidades más emblemáticas del futbol mexicano. Pero además, la Liguilla está en juego para el conjunto rojiblanco, que deberá ir con todo en busca de la victoria.

La gran levantada de Chivas en las últimas semanas le ha permitido a Fernando Gago contar con mayor confianza por parte de la afición. Las cuatro victorias consecutivas permitieron trabajar con tranquilidad en Verde Valle y ahora tocará afrontar la última jornada con la ilusión de obtener el boleto directo a la Liguilla.

El error que cometió Veljko Paunovic en la última jornada del semestre pasado

Curiosamente, Chivas ya tiene más puntos de los que logró en el último certamen, pero todavía no le aclanza para asegurar su lugar en la Fiesta Grande. En cambio, con Veljko Paunovic se llegó hasta a la última jornada con la clasificación ya resuelta y sólo había que definir la ubicación en la tabla.

En aquella oportunidad, el entrenador serbio tuvo una polémica decisión de la que Gago debe tomar nota. Paunovic no convocó para la última jornada de aquel torneo a Gilberto Sepúlveda y Roberto Alvarado, dos jugadores muy importantes par el primer equipo, pues los cuidó por estar al límite de tarjetas.

La apuesta le trajo sus consecuncias a Chivas, que perdió aquel juego por la última jornada frente a Pumas, y cayó hasta el 5° lugar de la tabla, por lo que definió los Cuartos de Final en condición de visitante. Aunque ganó el primer partido en el Estadio Akron, luego el Rebaño no fue capaz de mantener la ventaja fuera de casa.

Érick Gutiérrez es ahora el que está al límite de tarjetas

El Guti llega al límite, pero la Liguilla no está asegurada (Imago7)

Para el Clásico Tapatío del próximo sábado, es el mediocampista Érick Gutiérrez quien está al límite de tarjetas. Si ve una amarilla más, el Guti se perdería la Ida de los Cuartos de Final o en su defecto el partido por el Play-In. Sin embargo, Gago no puede darse el lujo de no utilizar a uno de sus mejores futbolistas cuando todavía no aseguró su participación en la Liguilla e incluso podría perder posiciones.