El estratega de las Chivas de Guadalajara, Fernando Gago no quiso admitir el fracaso en la Leagues Cup después de no clasificar a la segunda ronda del torneo, tras perder con el San José Earthquakes y el Galaxy de Los Ángeles en penaltis, no obstante, parece que no habrá ninguna consecuencia con el cuerpo técnico.

El Rebaño Sagrado por segundo año consecutivo no pudo clasificar a la siguiente fase de la competencia que se realiza en Estados Unidos, ya que en cuatro duelos que han disputado dentro del certamen no han podido ganar ninguno, tanto en la edición del 2023 como en la de este año, sin embargo, Fernando Gago considera que esto no es un fracaso.

Pero la realidad es que tampoco hay motivos para pensar que el puesto del técnico argentino corre peligro, pues aunque el dueño Amaury Vergara no quedó contento con lo que sucedió en la Unión Americana, es una realidad que sin la figura de Fernando Hierro en la dirección deportiva, no hay nadie que tenga los argumentos para pedirle cuentas al estratega.

El puesto de Fernando Gago no corre peligro en Chivas

Fue en el programa Súper Gol de Radiorama Jalisco este miércoles 7 de agosto, cuando el periodista David Medrano reveló que por el momento los encargados del proyecto deportivo, Juan Marlos Martínez y Fran Pérez no tienen las bases para exigirle cuentas a Gago, luego de haberse quedado en la orilla en la Leagues Cup, tras de caer frente a los angelinos.

Amaury no quedo conforme con lo que sucedió en Estados Unido. Foto: Imago7

El comunicador señaló que ambos dirigentes, quienes comparten el cargo que dejó vacante Hierro hace unos meses, no están a la altura de Gago, ya que no cuentan con el prestigio y la trayectoria del técnico, por tal motivo no habrá movimientos en la dirección técnica, al menos por el momento, pese al malestar el dueño de Guadalajara.

Chivas regresó a la Perla Tapatía y se pondrá a trabajar esta semana en busca de recuperar a todo su plantel de los problemas físicos que los han aquejado, empezando por Javier Hernández, quien no vio actividad un solo minuto en la Leagues Cup debido a problemas musculares.