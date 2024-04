Hablar de Fernando Quirarte es recordar momentos de gloria en las Chivas de Guadalajara al ser uno de los capitanes que más años portó el gafete y sigue identificado como uno de los ídolos más recordados, pero el propio exjugador reconoció que una de las pores decisiones de su vida la tomó estando en el equipo de sus amores.

Fue en el Torneo Apertura 2011 cuando el Sheriff asumió las riendas del Rebaño Sagrado para suplir a José Luis el Güero Real, quien había sido despedido por ligar cuatro partidos sin ganar, pero el proceso de Quirarte fue muy corto y apenas regular en cuanto a resultados se refiere con tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Llegó para la Fecha 12 de dicha campaña y se mantuvo para el inicio del Clausura 2011, pero en la Jornada 3 decidió presentar su renuncia antes de que Jorge Vergara lo despidiera, no obstante, lo que nunca había aclarado el capitán y campeón con Chivas en 1987 es que no había recibido ningún indicio de que el dueño del equipo tuviera la intención de echarlo.

Fernando Quirarte revela que la peor decisión de su vida la tomó en Chivas

En este sentido, por la presión del momento y sin meditarlo el tiempo pertinente, Quirarte nunca se esperó a hablar con Vergara Madrigal y cuando terminó el juego frente a Xolos de Tijuana por la Fecha 3 que perdieron 2-0, decidió presentar su renuncia, razón por la cual, admitió, tomó una de las peores decisiones de su vida.

Quirarte como capitán de Chivas campeón ante Cruz Azul en 1987. Foto: Imago

“De las peores decisiones que he tomado en mi vida, la tomé después de un partido contra Xolos, faltando 10 minutos para que se acabara el partido le digo a mi auxiliar que en ese tiempo era Sergio Lugo. ‘Checo si no ganamos este partido voy a renunciar y me dice ¿qué?, estás loco, ¿qué onda?’. Dicho y hecho, perdimos el partido y no estaba enojado, estaba eufórico, no sentí al equipo igual que como lo tenía hacía un mes”.

“Yo tenías muchas ganas de ser el Ferguson (Alex) de Chivas. El equipo de mis amores, donde viví 16 años, se me logró un sueño, estoy de entrenador ahorita. Pero no lo cuide como debería, en ese aspecto, me ganó más el orgullo, yo esperaba que Jorge Vergara nos corriera, mejor me lo voy a adelantar o a lo mejor Jorge no hubiera hecho nada. Además, era la tercera fecha. Yo pensaba, ‘cuando hable con Jorge todavía me iba a decir, a ver tranquilo, piénsalo bien’, pero no me dijo nada”, concluyó el Sherif para el podcast La Capitana que conduce la esposa de Andrés Guardado.