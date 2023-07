Fernando Quirarte, histórico defensor de las Chivas de Guadalajara, reconoció este jueves en una entrevista exclusiva saber lo que necesita el plantel rojiblanco para blindarse y dar ese último paso al título en este Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El inolvidable central del Rebaño Sagrado envió también su recomendación a la directiva deportiva rojiblanca, para centrarse en sólo un refuerzo más en este mercado de pases y encarar con todo el resto del calendario del Apertura 2023.

El capitán de las Chivas en el campeonato de 1986-87 recordó que el director técnico, Veljko Paunovic, ha improvisado con esa posición al poner a jugadores como Víctor Guzmán, pero que les cuesta tener un rendimiento óptimo, porque no es un lugar que sepa desempeñar a la perfección.

¿Cuál es la recomendación para blindar a Chivas?

El Sheriff Quirarte reveló al diario ESTO que “lo ideal es que llegue un nueve fijo, o sea, un nueve de reconocida calidad. Sabemos que ahí están jóvenes y que recientemente se incorporó Ricardo Marín pero es un futbolista novato, entonces creo que es lo que le falta para tener un cuadro completo“.

Quirarte añadió que “si no llega a tener ese nueve, se le puede complicar más. Ya probaron por ahí al Pocho (Guzmán) y a mí, la verdad en lo personal, no me gusta en esa posición, no es su posición. Creo que sí será importante contratar a alguien y si no fuera así, bueno, pues, con este chavo Marín, con el mismo Ronaldo (Cisneros) los puede utilizar, tratar de sacar lo mejor de cada uno de ellos y seguir apostando por la juventud“.

La responsabilidad de Chivas en el Apertura 2023

El exdefensor de Chivas, salvo por la ausencia de ese nueve que recomendó, ve a una alineación compacta y refirió a ESTO que “yo no le llamo obligación de conseguir el título, le llamo responsabilidad. Es hacer una buena temporada, estar en los primeros cuatro y buscar nuevamente el campeonato. Creo que no se le puede pedir ni más, ni menos a un equipo que ya demostró que sí puede. Entonces, yo creo que sí sería un equipo para estar en los primeros cuatro de la tabla general y con amplias posibilidades de ser protagonista en la Liguilla“.