Tras la derrota ante Tigres por la Final de Clausura 2023, Chivas Guadalajara no ha parado concentrarse en el Apertura 2023, por lo que medita sobre el mercado de pases. Por otra parte, el Rebaño Sagrado no solo tendría tres refuerzos asegurados, si no que además fichaje sopresa para Veljko Paunovic.

A diferencia de Ricardo Pelaez, la gestión de Fernando Hierro se basa en la formación de jugadores y encontra jovenes talentos al menor costo posible. A su vez, si hay que desembolsar millones tiene que haber un argumento válido para hacerlo.

Debido a esto, Chivas se ha concentrado en futbolista que mexicoeuropeos, como Óscar Whalley y Emilio Tame, y Ricardo Marín de la Liga MX de Expansión. Sin embargo, en las últimas horas el Rebaño Sagrado sorprendería a Veljko Paunovic con una nueva contratación.

Se trata del juvenil Juan Ozuna que llegará al equipo Rojiblanco en este mercado de pases. Según lo informado por Jesús Bernal de ESPN, la directiva de Fernando Hierro busca apostar a este futbolista de 19 años que se desempeña como centro atacante en Atlético de San Luis Sub-20.

¿Quién es Juan Ozuna?

Sin duda que es sorpresiva la llegada Juan Ozuna porque nadie esperaba un joven centro atacante cuando está José Juan Macía en plena recuperación y Luis Puente con la posibilidad de subir. A pesar de esto, Fernando Hierro apuesta por un jugador que se formó en Toluca, que en agosto de 2022 se lo quedó San Luis y en este equipo 21 partidos en toda la temporada. ¿Llegará al primer equipo?