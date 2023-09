Las Chivas de Guadalajara atraviesan un difícil momento en este Apertura 2023 y la afición desea que el equipo pueda levantar cabeza pronto para aspirar a dar pelea en la Liguilla. Sin embargo, también sobrevuela la idea de que la plantilla va corta de calidad para competir por el título.

La mayoría de los aficionados coincide en que el gran error en la planificación estuvo en no contratar un centrodelantero de jerarquía. Sin embargo, también hay jovenes talentos mexicanos que llaman la atención y podrían dar un salto de calidad a la plantilla.

Este domingo, Chivas visitará a los Diablos Rojos del Toluca, equipo en el que destaca el mediocampista Marcel Ruiz. A los 22 años y después de buenos pasos por Querétaro y Tijuana, el joven futbolista aparece como uno de los talentos con más futuro en la Liga MX.

En el pasado, Marcel Ruiz apareció en el radar de Chivas, aunque finalmente no llegó. No obstante, el jugador de los Diablos parece ser el principal anhelo de la afición rojiblanca de cara a futuro. Ruiz también figura en carpeta como posible fichaje para el Sevilla de España, por lo que su fichaje no sería nada sencillo, pero incluso podría ser una gran inversión a futuro.

Los números en la carrera de Marcel Ruiz

A pesar de tener solo 22 años, Marcel Ruiz ya registra una buena cantidad de partidos en la Liga MX. En total, acumula 162 presencias con 15 goles convertidos y 11 asistencias. Se trata de un mediocampista que pisa mucho el área y cuenta con buena media distancia. El pasado 24 de marzo hizosu debut con la Selección Mexicana.