En el Club Guadalajara saben que no se pueden dar el lujo de seguir teniendo altibajos como les ha ocurrido en el Torneo Apertura 2023 donde suman cuatro partidos sin ganar y apenas han marcado cuatro goles en los últimos seis compromisos, racha que buscarán revertir esta noche cuando reciban a Mazatlán en un juego por la Jornada 11.

El Rebaño Sagrado no ha ganado desde la Fecha 5 cuando se impusieron a los Xolos de Tijuana 1-0 en el Estadio Akron, razón que hace pensar en que ante los sinaloenses deben aprovechar la localía después de que el sábado anterior apenas pudieron empatar sin anotaciones con Pachuca en un partido donde Miguel Jiménez detuvo un penalti para evitar la derrota.

En este sentido, la dirigencia de Chivas comandada por Fernando Hierro trabaja en el futuro inmediato que será en el Clausura 2024, pensando en los jugadores que no entran en planes y los que también terminan contrato y no serán renovados, pues uno de ellos no ha sido convocado a varios encuentros de la presente temporada.

Los tres jugadores de Chivas que terminan contrato en el 2023

En Guadalajara hay tres futbolistas que ya están en la posibilidad de negociar su futuro en otro equipo, pues su acuerdo laboral concluye en diciembre del 2023. Uno de ellos es el multicriticado Jesús el Chapo Sánchez, de los principales líderes dentro del vestidor, pero que ya no tiene la misma dinámica para ser titular en el conjunto rojiblanco.

Foto: Imago7

Isaac Brizuela es otro de los jugadores que ha ido perdiendo protagonismo y tal parece que los altos mandos del Rebaño tampoco desean mantenerlo en la plantilla, pues en algunos duelos de este Apertura 2023 no ha sido convocado y en otros apenas ha jugado unos cuantos minutos. Y el caso que sigue en análisis es el de Cristian el Chicote Calderón, quien tiene en sus manos seguir en la Perla Tapatía si se afianza en el 11 titular o de lo contrario también quedará fuera del equipo.