En las Chivas de Guadalajara la realidad es que la primera campaña con Fernando Hierro como director deportivo y Veljko Paunović como entrenador ha sido micho mejor de lo que se espera, no solo por cantidad de puntos que han acumulado con cuatro duelos más por delante y muchas opciones de meterse entre los cuatro primeros para clasificar directo a la Liguilla, sino por el funcionamiento colectivo que ha sido de alguna manera regular.

No obstante, el Rebaño Sagrado ha tenido algunas carencias importantes que se han visto reflejadas en los resultados, pues han habido varios partidos donde pudieron llevarse el triunfo, pero la falta de contundencia jugó un papel importante para que no se diera. Casos específicos ante Pachuca y contra Puebla, dos encuentros donde crearon las jugadas para marcar las anotaciones que hicieran la diferencia, pero no hubo quién empujara el balón al fondo de las redes.

Y es que las incorporaciones para este Torneo Clausura 2023 de Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros no han cumplido con las expectativas, ya que solamente suman un gol cada uno y peor aún, siguen sin ganarse por completo el puesto como titulares, por lo que han alternado el centro de la ofensiva, sin la efectividad que Chivas requiere, sobretodo en la parte final de la temporada donde ya no hay margen de error si quieren cumplir con su primer objetivo de meterse directo a los Cuartos de Final.

Los nombres de los refuerzos que buscará Chivas

De acuerdo a información de El Universal, Guadalajara tratará de concretar dos traspasos importantes, además del guardameta Carlos Acevedo, quien ha sido el deseo de la dirigencia ante la irregularidad que ha tenido Miguel Jiménez. Se trata del atacante Juan el Plátano Alvarado, quien surgió de Rayados pero juega con León, ha participado en 12 juegos en el presente torneo y ha marcado un gol que fue ante América. El valor de su carta está valuado en 600 mil euros.

Alvarado le marcó un gol al América. Foto: Imago7/ Pamela Artiñano

Otro jugador que está en la mira del Rebaño es Alan Cervantes, un canterano rojiblanco y que milita en Santos Laguna. Ha actuado en 12 encuentros en el la presenta campaña, pero la mala noticia es que su carta vale 5 millones de euros, porque su contrato con los de Torreón expira en el 2025: “Es cierto que la portería es la posición que la directiva del Guadalajara tiene como prioridad para reforzar de cara al siguiente campeonato, y Carlos Acevedo es el único candidato, pero existen otras líneas que también buscará apuntalar. Las Chivas buscan goleador y el nombre de José Alvarado —ahora con el León— vuelve a ser una opción, además de que les gustaría reforzar su contención, para lo que le han echado el ojo a un jugador que ya estuvo en el club: Alan Cervantes”, fue parte de lo que publicó el citado medio.

Cervantes ha jugado 12 partidos. Imago7/ Luis Cano

