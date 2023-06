El dolor por lo sucedido en el Clausura 2023 todavía continúa en la afición de Chivas. El Rebaño se quedó a minutos de lograr el título, pero finalmente Tigres UANL logró una histórica remontada en el Estadio Akron.

Previo al inicio del torneo, sin embargo, Chivas apuntaba a una reestructuración deportiva que lo hiciera competir de una mejor manera. Fernando Hierro apostó por Veljko Paunovic y el serbio realizó un gran trabajo, a tal punto de que la afición no lo ve como culpable.

En una encuesta realizada por Rebaño Pasion, la afición rojiblanca votó en su mayoría que considera un fracaso el haber dejado escapar el Clausura 2023 a manos de Tigres UANL: un 40,1% opinó que se le regaló el título a los Felinos, lo cual ven como una gran decepción más allá de la necesidad de levantarse.

Sin embargo, más atrás, un 24,2% reflexionó que no fue un fracaso lo visto en el Clausura 2023 puesto que nadie creía en Chivas al momento de iniciar el certamen. Por otro lado, un 17,9% ve fracaso con Paunovic como responsable y la misma cantidad cree que el serbio no es responsable aunque no ven un fracaso.

Tres convocados al Tri

Después de finalizar el Clausura 2023, el plantel de Chivas tendrá descanso, pero no así para tres jugadores que fueron convocados por Diego Cocca para la Selección Mexicana. Gilberto Sepúlveda, Roberto Alvarado y Alexis Vega irán con el Tri para los amistosos ante Guatemala y Camerún, así como el Final Four de la Liga de las Naciones de la Concacaf.